La cantante española comentó un adelanto musical del puertorriqueño junto a Myke Towers y desató el debate entre los fans: ¿buena onda o ironía tras la separación de 2023?

La historia de amor entre ambas figuras nació a finales de 2019, cuando coincidieron por primera en los Latin Grammy en Las Vegas.

A tres años de haber puesto fin a su compromiso y a su sociedad creativa en julio de 2023, Rosalía y Rauw Alejandro volvieron a cruzarse públicamente en redes sociales y desataron un verdadero revuelo entre sus seguidores.

La cantante española comentó apenas dos palabras en un adelanto de TikTok donde el puertorriqueño bailaba su próximo tema junto a Myke Towers , una reacción que superó los dos millones de "me gusta" en cuestión de horas y dividió las aguas entre quienes lo leen como un gesto de madurez profesional y quienes sospechan ironía, especialmente porque la nueva canción comparte la frase "Tremendo desastre" con La perla, el tema de Lux asociado a su ex.

En el video promocional, donde el músico aparecía bailando la coreografía del estreno, la expresión en inglés elegida por la artista funciona en la jerga del sector como un aval directo al potencial comercial y al impacto de una canción. "Ok banger", bastaron esas dos palabras para desatar un revuelo en redes y todo tipo de especulaciones en sus seguidores.

El intercambio multiplicó las interacciones en tiempo récord y abrió dos lecturas opuestas entre los fanáticos : mientras unos lo toman como un respaldo estrictamente artístico, otros lo interpretan como una señal de distensión o de posible acercamiento personal.

El mensaje de la catalana en redes ocurrió en medio de llamativas coincidencias creativas entre ambos: el nuevo lanzamiento de Rauw Alejandro y Myke Towers incluye la frase Tremendo desastre, una línea idéntica a la de La perla, el tema del álbum Lux en el que Rosalía abordaría las tensiones del cierre de su relación.

Pese a ese trasfondo cargado de especulaciones, el mensaje de la artista no reavivó conflictos y fue leído por gran parte de la crítica como un gesto de buena onda, aunque otro sector del público insiste en percibir un tono irónico detrás de sus palabras.

De la boda frustrada al presente dorado: qué fue de la vida de los ex tras el escándalo

Lo suyo había empezado como un cuento de hadas en los Latin Grammy de 2019 y, tras blanquear el romance en 2021, parecía que iban directo al altar cuando anunciaron su compromiso en el videoclip de Beso, parte de su EP conjunto RR. Sin embargo, en julio de 2023 la novela pegó un volantazo inesperado: cancelaron el casamiento y se separaron en medio de un vendaval de versiones sobre supuestas infidelidades que el boricua salió a desmentir con uñas y dientes, mientras la catalana pedía paz y cuidaba las formas en público.

Hoy, tres años después de aquel terremoto mediático, cada uno rehízo su mundo por separado y sin mirar atrás. Rosalía atraviesa una etapa inmejorable: arrasa con nueve nominaciones a los Grammy 2027 gracias a Lux —incluida la terna a álbum del año— y vive un romance afianzado con la modelo francesa Loli Bahía, al tiempo que Rauw sigue enfocado a pleno en sus estrenos y giras dentro de la escena urbana global.

Redes sociales

Por eso, aunque sus equipos mantienen un silencio hermético, este guiño virtual cayó como una bomba en el mundo del espectáculo: para algunos confirma que las heridas ya cicatrizaron y reina la buena onda entre exparejas, pero para los más desconfiados el coqueteo digital deja la puerta abierta a todo tipo de suspicacias.