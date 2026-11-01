1 de noviembre de 2026 Inicio
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Aumenta el colectivo y el subte: cuánto se pagará el boleto a partir de este 1 de noviembre

La zona del AMBA percibirá un incremento del 3,9% en sus tarifas en comparación con los valores del mes de octubre. También se actualizarán los precios de los peajes.

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Aumentan los colectivos: de cuánto será el boleto.

Aumentan los colectivos: de cuánto será el boleto.

A partir de este domingo 1° de noviembre, entraron en vigencia nuevos aumentos en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los peajes porteños. Se trata del incremento de un 3,9% que surge del mecanismo de actualización vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales.

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Esta nueva normativa significará un impacto en su bolsillo considerando que también se graficarán diferencias significativas entre los pasajeros que usan SUBE de los que no.

Colectivos: cómo serán los nuevos valores por tramo

El precio final depende de la jurisdicción a la que pertenece la línea, la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE está nominada, es decir, registrada:

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

  • 0 a 3 km (boleto mínimo): $956,38 (Sin registrar: $1.520,64)

  • 3 a 6 km: $1.062,70

  • 6 a 12 km: $1.144,55

  • 12 a 27 km: $1.226,48

Líneas de la Provincia de Buenos Aires

  • 0 a 3 km (boleto mínimo): $1.262,48 (Sin registrar: $2.524,95 — recargo del 100%)

  • 3 a 6 km: $1.419,78

  • 6 a 12 km: $1.577,08

  • 12 a 27 km: $1.893,71

Líneas de Jurisdicción Nacional

  • 0 a 3 km (boleto mínimo): $771,78 (Sin registrar: $1.543,55 — recargo del 100%)

  • 3 a 6 km: $895,26

  • 6 a 12 km: $1.041,91

  • 12 a 27 km: $1.389,21

También aumenta el subte y premetro: cuáles serán los nuevos valores

  • Subte: Con SUBE registrada, el pasaje aumentó $70,86 y pasó de $1.817 a $1.887,86. Para usuarios sin registrar, el viaje costará $2.624,03.

  • Premetro: La tarifa trepó a $660,75 con la tarjeta registrada y a $918,44 para quienes paguen sin registrarla.

Aumenta el subte de la Ciudad de Buenos Aires.

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Aumentos en los peajes de las autopistas porteñas

Las autopistas de la Ciudad también incrementarán un 3,9%. Para vehículos livianos de dos ejes (autos particulares), las tarifas quedaron configuradas de la siguiente manera:

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.878,81 en horario normal y $6.914,08 en hora pico.

  • Autopista Illia: $2.032,63 en horario normal y $2.874,44 en hora pico.

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