Aumenta el colectivo y el subte: cuánto se pagará el boleto a partir de este 1 de noviembre

A partir de este domingo 1° de noviembre, entraron en vigencia nuevos aumentos en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los peajes porteños. Se trata del incremento de un 3,9% que surge del mecanismo de actualización vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales.
Esta nueva normativa significará un impacto en su bolsillo considerando que también se graficarán diferencias significativas entre los pasajeros que usan SUBE de los que no.
Colectivos: cómo serán los nuevos valores por tramo
El precio final depende de la jurisdicción a la que pertenece la línea, la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE está nominada, es decir, registrada:
Líneas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Líneas de la Provincia de Buenos Aires
Líneas de Jurisdicción Nacional
También aumenta el subte y premetro: cuáles serán los nuevos valores
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Subte: Con SUBE registrada, el pasaje aumentó $70,86 y pasó de $1.817 a $1.887,86. Para usuarios sin registrar, el viaje costará $2.624,03.
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Premetro: La tarifa trepó a $660,75 con la tarjeta registrada y a $918,44 para quienes paguen sin registrarla.
Aumenta el subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Aumentos en los peajes de las autopistas porteñas
Las autopistas de la Ciudad también incrementarán un 3,9%. Para vehículos livianos de dos ejes (autos particulares), las tarifas quedaron configuradas de la siguiente manera:
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Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.878,81 en horario normal y $6.914,08 en hora pico.
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Autopista Illia: $2.032,63 en horario normal y $2.874,44 en hora pico.