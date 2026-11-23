Este es el aumento para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026 La actualización de los haberes estará determinada por el último dato de inflación informado por el INDEC y alcanzará a las distintas prestaciones del sistema previsional. Por Agregar C5N en









Conocé cuál es el aumento para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre. Freepik

ANSES aplicará un aumento del 2,2% en jubilaciones y pensiones durante diciembre.

Los beneficiarios también cobrarán la segunda cuota del aguinaldo y resta confirmar el bono de $70.000.

La jubilación mínima alcanzará los $453.797, mientras que las PNC y la PUAM tendrán nuevos montos.

El calendario de pagos comenzará el 9 de diciembre y se organizará según la terminación del DNI y el haber. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre de 2026 una nueva actualización sobre los haberes de jubilados y pensionados. El incremento se enmarca en el sistema de movilidad mensual, que establece los ajustes de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Para definir la suba correspondiente al último mes del año, se tomó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que informó un aumento del 2,2%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ese porcentaje determinará cuánto cobrarán los beneficiarios en diciembre.

Los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 2,2% en diciembre. Freepik Qué aumento tendrán los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026 Este incremento impactará en las prestaciones de jubilados, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares. A su vez, durante ese mes se acreditará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, el medio aguinaldo. Por otro lado, todavía no existe una confirmación oficial sobre el pago del bono extra de $70.000, una suma que el Gobierno viene otorgando de manera consecutiva desde marzo de 2024.

Con la suba del 2,2%, calculada a partir del IPC de octubre, la jubilación mínima se ubicará en $453.797. Si se suma el aguinaldo y el bono continúa, el monto subirá a $750.695 en diciembre.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, junto con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también tendrán un aumento del 2,2%. La PUAM llegará a $363.143,96, mientras que las PNC alcanzarán los $317.750,96. Ambas prestaciones incluirán el medio aguinaldo y el bono de $70.000.

Por último las PNC para Madres de 7 hijos tendrán un haber base de $453.929,95, al que se sumarán $226.964,97 de medio aguinaldo y, de no cancelarse, el bono de $70.000. De esta manera, el total rondará los $750.895, sin contar los $149.425 de la Tarjeta Alimentar que podrán cobrar quienes tengan hijos menores de 14 años. Conocé el calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre. Freepik Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026 Jubilados y pensionados que cobran la mínima Miércoles 9 de diciembre: DNI terminados en 0.

Jueves 10 de diciembre: DNI terminados en 1.

Viernes 11 de diciembre: DNI terminados en 2.

Lunes 14 de diciembre: DNI terminados en 3.

Martes 15 de diciembre: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 16 de diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9. Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima Jueves 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 21 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.