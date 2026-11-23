El Gobierno designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI El Ministerio de Salud confirmó a Verónica Gabriela Pérez al frente del PAMI junto a Elizabeth Ana Osterberg, tras la salida de Esteban Leguízamo. Por Agregar C5N en









El Poder Ejecutivo resolvió desplazar a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en un recambio que ocurre en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional de la obra social de los jubilados.

El anuncio fue difundido oficialmente por el Ministerio de Salud en un comunicado que se dio a conocer en la noche de este lunes. Los reemplazos implican la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo desde diciembre de 2023, al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

pic.twitter.com/MPe3oxsRnM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) November 24, 2026 A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que la nueva conducción inicia una etapa orientada a “profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”. La cartera destacó la trayectoria de Pérez dentro del organismo y sostuvo que su experiencia permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y a una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

Asimismo, el ministerio agradeció a Leguízamo y Zamparolo por su desempeño al frente del PAMI y precisó que la nueva gestión tendrá entre sus prioridades la mejora de la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de los controles y la optimización de los servicios brindados a los casi seis millones de afiliados del organismo.

Las renuncias y designaciones serán formalizadas mediante decretos en el Boletín Oficial, aunque diversas fuentes señalaron que la salida de ambos funcionarios respondió a una decisión política impulsada desde la Casa Rosada tras varios meses de tensiones internas por la conducción de la obra social.