Habrá frecuencias reducidas de colectivos, interrupciones en los trenes y horarios especiales para el subte. También habrá cambios en hospitales, estacionamiento y actividades culturales.

Habrá frecuencias reducidas de colectivos, interrupciones en los trenes y horarios especiales para el subte.

El feriado nacional del lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, tendrá impacto en el funcionamiento de los servicios públicos y el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante la jornada habrá modificaciones en los horarios habituales y algunas prestaciones estarán suspendidas.

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Los colectivos circularán con cronograma de feriado, por lo que habrá menos unidades en las calles y podrían registrarse mayores tiempos de espera. El subte y el Premetro prestarán servicio entre las 8 y las 22, con horarios especiales para la jornada.

Los hospitales porteños mantendrán abiertas sus guardias y áreas críticas durante las 24 horas. El SAME funcionará normalmente a través del 107. En cambio, permanecerán cerrados los consultorios externos, los vacunatorios, los CeSAC y los Centros de Diagnóstico Porteños.

La línea 147 atenderá entre las 8 y las 14, mientras que la Policía de la Ciudad, los Bomberos y Defensa Civil conservarán sus servicios habituales de emergencia.

Las escuelas, las sedes comunales, las oficinas de AGIP y Rentas no abrirán. El Registro Civil tendrá una guardia para defunciones de 8 a 12. En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta se realizarán inhumaciones entre las 7.30 y las 14.

Estacionamiento, peajes y actividades recreativas

En la Ciudad de Buenos Aires no regirá el estacionamiento medido y estará permitido estacionar en avenidas y calles donde habitualmente existe una prohibición de lunes a viernes, de 7 a 21. Se mantendrán las restricciones permanentes en pasajes, calles de convivencia, carriles del Metrobús y sectores señalizados junto a ciclovías.

Los peajes funcionarán con tarifas de hora pico de fin de semana: de 11 a 15 en sentido a Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro. La recolección de residuos se realizará con normalidad.

Las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerán cerradas, al igual que la sede Roca para tramitar licencias de conducir. Sin embargo, la pista de aprendizaje continuará habilitada.

Por último, estarán abiertos el Jardín Botánico, el Ecoparque, las reservas ecológicas, los museos porteños, el Planetario y la Torre Monumental. También funcionará Ecobici, mientras que la mayoría de las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, con algunas excepciones.