El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos y mantendrá el boleto sin cambios hasta enero Tras el encuentro con las cámaras del sector, la Secretaría de Transporte acordó revisar los costos cada mes y ofreció cancelar en tres pagos una deuda de $40.000 millones reclamada por las compañías. Las firmas, sin embargo, pretendían cobrar ese saldo en una sola cuota. Por Agregar C5N en









El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos hasta inicios de 2027.

El Gobierno acordó reforzar los subsidios para las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la reunión que la Secretaría de Transporte mantuvo este jueves con las cámaras empresarias, con un mecanismo de actualización mensual de costos que intenta evitar recortes en las frecuencias y aumentos para los pasajeros.

Según informó Ámbito, la revisión de los gastos reconocidos regirá desde octubre hasta enero y tendrá impacto en las transferencias que reciben las operadoras. De acuerdo con fuentes oficiales, la intención es absorber con fondos públicos las variaciones de los costos durante esos meses, sin modificar el importe que abonan los usuarios.

El Gobierno acordó reforzar los subsidios para garantizar la continuidad de los colectivos en el AMBA. Web En el Ejecutivo justificaron el refuerzo con ahorros previos dentro del esquema de compensaciones, aunque todavía no informaron cuánto dinero adicional recibirá cada compañía ni cómo se distribuirá, mientras la actualización también contempla costos laborales, de seguridad y previsiones salariales para el cierre del año y el inicio de 2027.

El capítulo financiero incluye una deuda de $40.000 millones que las cámaras atribuyen a diferencias de recaudación y compensaciones pendientes. Para saldarla, el Estado propuso un cronograma de tres desembolsos, mientras que las empresas sostuvieron que buscaban recibir el total en una sola transferencia, una diferencia que aún no quedó resuelta.

El conflicto se intensificó después de que varias compañías advirtieran que los ingresos actuales no alcanzaban para sostener el nivel habitual de servicio y anticiparan una reducción gradual de las frecuencias nocturnas, con posibles consecuencias para el servicio público de las 104 líneas nacionales que operan en el AMBA.

Los usuarios del transporte público pagarán la misma tarifa hasta enero, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno. Redes sociales Cuánto sale el boleto mínimo y cuáles son los valores que marcan las empresas El mínimo vigente para esos recorridos es de $742,81, frente a una tarifa técnica de $2.494,13 que las empresas calculan sin subsidios. Según sus números, la diferencia alcanza los $1.751,32 por pasaje y representa el 70,2% del costo total de los servicios nacionales que deben cubrir las prestadoras. Transporte indicó que el boleto mínimo pasó de $52,96 en diciembre de 2023 a los actuales $742,81, lo que equivale a un incremento acumulado del 1.303%, mientras las compañías también alertan por el peso de las paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre, una obligación que también deben afrontar las prestadoras.