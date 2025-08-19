Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el certificado necesario para realizar distintas gestiones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite realizar diversos trámites y gestiones desde su sitio web. Entre ellos, entrega la Historia Laboral , un documento esencial que deja constancia de todos los aportes de la vida laboral para poder desbloquear beneficios como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares.

La Historia Laboral es un registro oficial que detalla la trayectoria de cada trabajador o trabajadora dentro del sistema formal de empleo en nuestro país .

La Historia Laboral es un registro gratuito y completamente digital de los aportes registrados

Incluye información sobre los empleos registrados, los aportes jubilatorios, los periodos en relación de dependencia, las contribuciones al sistema de seguridad social y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista .

Contar con este documento actualizado es fundamental por varias razones:

Cómo obtener la historia labora desde Mi ANSES

Solicitar esta constancia a través de mi ANSES es un proceso ágil que se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, mediante los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar Trabajo > Consultar Historia Laboral . Allí podrás visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que constan en tu registro.

Consultar . Allí podrás visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que constan en tu registro. Revisar que los datos personales (nombre, DNI y CUIL) estén correctos. Esto asegura que el historial refleje tus aportes reales. Por errores o períodos faltantes, "mi ANSES" permite iniciar un reclamo para corregir la información.

Una vez verificada, se puede descargar este documento en formato PDF, lista para presentar ante cualquier trámite que lo requiera, sin necesidad de incluir la firma del personal de ANSES.