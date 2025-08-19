19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el certificado necesario para realizar distintas gestiones.

Por
Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite realizar diversos trámites y gestiones desde su sitio web. Entre ellos, entrega la Historia Laboral, un documento esencial que deja constancia de todos los aportes de la vida laboral para poder desbloquear beneficios como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares.

Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.
Te puede interesar:

Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento

ANSES historial laboral
La Historia Laboral es un registro gratuito y completamente digital de los aportes registrados

La Historia Laboral es un registro gratuito y completamente digital de los aportes registrados

ANSES: qué es y para qué sirve la historia laboral

La Historia Laboral es un registro oficial que detalla la trayectoria de cada trabajador o trabajadora dentro del sistema formal de empleo en nuestro país.

Incluye información sobre los empleos registrados, los aportes jubilatorios, los periodos en relación de dependencia, las contribuciones al sistema de seguridad social y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista.

Contar con este documento actualizado es fundamental por varias razones:

  • Planificación previsional: permite calcular con precisión los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación y otros beneficios.
  • Respaldo legal: funciona como prueba ante reclamos laborales o discrepancias con empleadores sobre períodos de trabajo.
  • Agilización de trámites: la historia laboral digitalizada simplifica gestiones en ANSES y otros organismos, evitando la necesidad de presentar múltiples certificados de forma presencial.
  • Control personal: ofrece a cada trabajador un seguimiento de su situación en el sistema previsional, detectando posibles errores o períodos no registrados.

Cómo obtener la historia labora desde Mi ANSES

Solicitar esta constancia a través de mi ANSES es un proceso ágil que se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, mediante los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar Trabajo > Consultar Historia Laboral. Allí podrás visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que constan en tu registro.
  • Revisar que los datos personales (nombre, DNI y CUIL) estén correctos. Esto asegura que el historial refleje tus aportes reales. Por errores o períodos faltantes, "mi ANSES" permite iniciar un reclamo para corregir la información.

Una vez verificada, se puede descargar este documento en formato PDF, lista para presentar ante cualquier trámite que lo requiera, sin necesidad de incluir la firma del personal de ANSES.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó de qué forma cobrar la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

El incremento se basa en el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.

ANSES pagará $374.670 a un grupo en septiembre 2025: los detalles

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  

Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

Anses definió los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar.

Becas Progresar de ANSES: requisitos para seguir cobrando en lo que queda de 2025

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.

AUH de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 con aumento incluido

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 25 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 30 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 39 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 45 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 55 minutos