AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el pago de esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todos los meses acredita a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el monto de la Tarjeta Alimentar , y en ese sentido, indicó a las familias de qué forma acceder a este cobro.

La entidad previsional anunció que se acreditará un bono adicional mediante la Tarjeta Alimentar para reforzar la alimentación de las familias

El requisito principal consiste en mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES. Los beneficiarios deben verificar su información en la sección "Información Personal" de Mi Anses. Este paso garantiza el correcto depósito de los beneficios sin necesidad de trámites adicionales.

Familias con un hijo y AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay que hacer un trámite para cobrarla?

El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente junto con la AUH. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para recibir este beneficio.

El dinero se deposita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal. Los beneficiarios consultan su fecha de cobro en el calendario de pagos de ANSES. La sección "Hijos > Mis Asignaciones" en Mi ANSES muestra esta información con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.