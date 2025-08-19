19 de agosto de 2025 Inicio
ANSES pagará $374.670 a un grupo en septiembre 2025: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo monto de algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que regirá desde el próximo mes.

El incremento se basa en el índice de inflación de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo(AUH) con Discapacidad se elevará a $374.670,30, tras la aplicación del incremento del 1,9% correspondiente al índice de inflación de julio difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Este aumento busca sostener el poder adquisitivo de los hogares y brindar un respaldo adicional a familias con mayores necesidades.

Quiénes pueden acceder a la AUH con Discapacidad de ANSES

La AUH con Discapacidad está destinada a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tengan hijos con certificado de discapacidad vigente. A diferencia de la AUH tradicional, no existe límite de edad para el titular del beneficio. Este ingreso es otorgado a uno solo de los padres, dando prioridad a la madre en los casos que corresponda.

Monto con aumento de la AUH con Discapacidad de ANSES en septiembre 2025

Con la actualización, la AUH con Discapacidad alcanzará los $374.670,30 a partir de septiembre de 2025. Este valor refleja el ajuste aplicado por ANSES y se suma al esquema mensual de incrementos que buscan acompañar el costo de vida de los hogares beneficiarios.

AUH con Discapacidad de ANSES: cómo acceder

Para acceder a la AUH con Discapacidad es necesario cumplir con requisitos específicos: presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, mantener al día la Libreta AUH, garantizar la asistencia escolar cuando corresponda y cumplir con los controles de salud.

El trámite puede realizarse en las oficinas de ANSES con turno previo o a través del sistema de atención virtual disponible en su sitio web oficial.

