ANSES pagará $374.670 a un grupo en septiembre 2025: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo(AUH) con Discapacidad se elevará a $374.670,30, tras la aplicación del incremento del 1,9% correspondiente al índice de inflación de julio difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Este aumento busca sostener el poder adquisitivo de los hogares y brindar un respaldo adicional a familias con mayores necesidades.
Quiénes pueden acceder a la AUH con Discapacidad de ANSES
La AUH con Discapacidad está destinada a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tengan hijos con certificado de discapacidad vigente. A diferencia de la AUH tradicional, no existe límite de edad para el titular del beneficio. Este ingreso es otorgado a uno solo de los padres, dando prioridad a la madre en los casos que corresponda.
Monto con aumento de la AUH con Discapacidad de ANSES en septiembre 2025
Con la actualización, la AUH con Discapacidad alcanzará los $374.670,30 a partir de septiembre de 2025. Este valor refleja el ajuste aplicado por ANSES y se suma al esquema mensual de incrementos que buscan acompañar el costo de vida de los hogares beneficiarios.
AUH con Discapacidad de ANSES: cómo acceder
Para acceder a la AUH con Discapacidad es necesario cumplir con requisitos específicos: presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, mantener al día la Libreta AUH, garantizar la asistencia escolar cuando corresponda y cumplir con los controles de salud.
El beneficio no tiene límite de edad y requiere certificado de discapacidad vigente.
El trámite puede realizarse en las oficinas de ANSES con turno previo o a través del sistema de atención virtual disponible en su sitio web oficial.