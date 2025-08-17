Buenas noticias para la AUH de ANSES: un grupo cobra un bono de $564.208

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirá en agosto un bono extraordinario de $564.208, correspondiente al 20% retenido durante el año anterior. Este pago, que se acredita por única vez, es para familias con tres hijos que hayan cumplido con la presentación de la Libreta AUH.
El monto máximo por tres hijos alcanza $564.208, mientras que con discapacidad puede superar $1,8 millones.
Qué es la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH es un documento obligatorio para todos los titulares de la AUH. Sirve para certificar que los menores a cargo cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Presentar este formulario es un requisito indispensable para acceder al monto acumulado que la Anses retuvo durante el año previo.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:
Cuánto me corresponde por la Libreta de la AUH de ANSES
El monto varía según la cantidad de hijos y si alguno tiene certificado de discapacidad. En agosto 2025, los pagos por presentación de libreta son:
-
1 hijo: $188.069,40 o $612.401 (con discapacidad)
-
2 hijos: $376.138,80 o $1.224.802 (con discapacidad)
-
3 hijos: $564.208,20 o $1.837.203 (con discapacidad)
-
4 hijos: $752.277,60 o $2.449.604 (con discapacidad)
Este beneficio se paga junto con los haberes, hasta 60 días después de presentar la libreta.
La Libreta AUH certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y es clave para acceder al beneficio.
Hasta cuándo puedo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El plazo límite para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido en 2025 es el 31 de diciembre. Quienes no completen el trámite en tiempo y forma pierden el derecho a recibir este monto.