Buenas noticias para la AUH de ANSES: un grupo cobra un bono de $564.208 La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció el pago del 20% retenido a titulares de la Asignación Universal por Hijo que presenten un documento específico. Por







La Anses acreditó el pago del 20% retenido a beneficiarios de AUH que presentaron la Libreta AUH en agosto 2025. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirá en agosto un bono extraordinario de $564.208, correspondiente al 20% retenido durante el año anterior. Este pago, que se acredita por única vez, es para familias con tres hijos que hayan cumplido con la presentación de la Libreta AUH.

ANSES AUH.png El monto máximo por tres hijos alcanza $564.208, mientras que con discapacidad puede superar $1,8 millones. Freepik Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento obligatorio para todos los titulares de la AUH. Sirve para certificar que los menores a cargo cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Presentar este formulario es un requisito indispensable para acceder al monto acumulado que la Anses retuvo durante el año previo.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Generar la libreta desde la plataforma.

Imprimir el documento y llevarlo a un centro de salud o escuela para completar y firmar.

Subir una foto clara del formulario firmado en formato JPG, con peso máximo de 3 MB.

Tras la carga, ANSES confirma la recepción y permite seguir el estado del trámite de forma online.

Cuánto me corresponde por la Libreta de la AUH de ANSES El monto varía según la cantidad de hijos y si alguno tiene certificado de discapacidad. En agosto 2025, los pagos por presentación de libreta son: