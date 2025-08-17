IR A
Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

El esperado estreno de la serie ha desatado una ola de comentarios en redes. Un elenco de lujo y una trama cargada de secretos familiares y traumas históricos prometen sorprender al público.

La serie

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.

Delirio, la serie, basada en la célebre novela de Laura Restrepo, llegó el 18 de julio a la plataforma, y se convirtió en una experiencia intensa y profunda que explora los límites de la mente, el amor y la violencia en el contexto colombiano. Con este lanzamiento, la adaptación televisiva de una de las obras más reconocidas de la literatura contemporánea del país se convierte en uno de los eventos culturales más esperados del año, según destaca Netflix en su material promocional.

Sinopsis de Delirio, la serie que sorprende a todos en Netflix

La trama de Delirio se centra en el desconcierto de Fernando Aguilar, un profesor universitario de literatura que, tras regresar a Bogotá a inicios de los años ochenta, encuentra a su esposa Agustina sumida en una crisis nerviosa que le impide recordar cualquier cosa. Lo que debía ser un reencuentro cotidiano se transforma en una situación inquietante: Agustina ha perdido el contacto con la realidad. A partir de ese momento, Aguilar se embarca en una búsqueda desesperada por reconstruir los hechos ocurridos durante su ausencia, enfrentando los secretos y traumas que su esposa no logra relatar.

Tráiler de Delirio

Reparto de Delirio

El elenco de la producción reúne a figuras destacadas del panorama actoral colombiano. Paola Turbay, exreina de belleza y actriz reconocida, debuta en la plataforma con el papel protagónico, acompañada por Estefanía Piñeres, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Salvador del Solar, Cristina Campuzano, Cesar Mora, José Julián Gaviria, Sara Pinzón, Lucas Buelvas y Guadalupe Mejía. La presencia de estos intérpretes, muchos de los cuales han participado en producciones internacionales, ha generado altas expectativas entre el público, como se refleja en los comentarios de los usuarios en redes sociales.

