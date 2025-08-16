16 de agosto de 2025 Inicio
ANSES: cómo sacar un crédito en 4 pasos y 100% online

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el procedimiento para solicitar un préstamo de forma virtual.

Por
Anses explicó cómo sacar un crédito en 4 pasos y de forma online.

Anses explicó cómo sacar un crédito en 4 pasos y de forma online.


ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa a los jubilados y pensionados que pueden solicitar un préstamo 100% online del Banco Nación. Se gestiona de forma totalmente online y a través de cuatro simples pasos, sin necesidad de salir de casa.

Anses explicó cómo acceder a un crédito de 2 millones de pesos.
Creditos ANSES
Atención ANSES: características del crédito

Este préstamo está dirigido a jubilados y pensionados de Anses, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar que son las siguientes:

  • Destino libre: se puede usar para cualquier gasto.
  • Modalidad: en pesos.
  • Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.
  • Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.
  • Gestión totalmente online: desde la solicitud hasta la aprobación, todo se realiza por la plataforma del Banco Nación, sin necesidad de ir a una sucursal.
  • Aprobación rápida: los montos menores se acreditan en minutos, lo que brinda acceso inmediato al dinero.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación

Para acceder a este crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar en Tu Banco: acceder a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.
  • Elegir la opción Préstamos y pulsar en +: esto abrirá el menú de créditos disponibles.
  • Seleccionar el préstamo de tu preferencia: indicar el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.
  • Validar tus datos: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.

Tip: para disipar dudas sobre los montos y cuotas, el Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.

