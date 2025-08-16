ANSES: cómo sacar un crédito en 4 pasos y 100% online La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el procedimiento para solicitar un préstamo de forma virtual. Por







Anses explicó cómo sacar un crédito en 4 pasos y de forma online.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa a los jubilados y pensionados que pueden solicitar un préstamo 100% online del Banco Nación. Se gestiona de forma totalmente online y a través de cuatro simples pasos, sin necesidad de salir de casa.

Creditos ANSES La cancelación de los créditos se justifica por la situación de emergencia pública en diversos ámbitos, declarada en el DNU 70/2023. istock Atención ANSES: características del crédito Este préstamo está dirigido a jubilados y pensionados de Anses, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar que son las siguientes:

Destino libre: se puede usar para cualquier gasto.

se puede usar para cualquier gasto. Modalidad: en pesos.

en pesos. Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.

hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual. Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.

hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100. Gestión totalmente online: desde la solicitud hasta la aprobación, todo se realiza por la plataforma del Banco Nación, sin necesidad de ir a una sucursal.

desde la solicitud hasta la aprobación, todo se realiza por la plataforma del Banco Nación, sin necesidad de ir a una sucursal. Aprobación rápida: los montos menores se acreditan en minutos, lo que brinda acceso inmediato al dinero.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación Para acceder a este crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:

Ingresar en Tu Banco : acceder a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.

: acceder a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña. Elegir la opción Préstamos y pulsar en + : esto abrirá el menú de créditos disponibles.

: esto abrirá el menú de créditos disponibles. Seleccionar el préstamo de tu preferencia: indicar el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.

de tu preferencia: indicar el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas. Validar tus datos: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.

Tip: para disipar dudas sobre los montos y cuotas, el Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.