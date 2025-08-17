17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El escalofriante vuelco en Fiat Competizione que paralizó a los fanáticos del automovilismo argentino

Juan Ignacio Álvarez se quedó sin frenos y dio muchas vueltas por el aire hasta que chocó contra la barrera de seguridad. Fue trasladado al hospital, pero no sufrió golpes de gravedad.

Por
Juan Ignacio Álvarez fue trasladado a un hospital cercano y se movía por su propio medio.

Juan Ignacio Álvarez fue trasladado a un hospital cercano y se movía por su propio medio.

Captura de pantalla

Durante la sexta fecha de la temporada 2025 de la Fiat Competizione se vivió un momento de pura tensión, tras el escalofriante vuelco de un piloto que paralizó a los fanáticos del automovilismo.

El exfutbolista ganó 9 títulos con Boca, incluida la Copa Libertadores 2007.
Te puede interesar:

Ganó la Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica

El hecho se dio en la segunda carrera de la jornada de dicha competición en el autódromo de General Roca, en Río Negro cuando Juan Ignacio Álvarez perdió el control de su vehículo tras quedarse sin frenos, pisó el “pianito”, lo que provocó que terminara volcando y dar un sinfín de vueltas por el aire hasta que chocó contra la barrera de seguridad.

El impactante choque se produjo mientras se desarrollaba la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. Si bien la carrera se detuvo durante varios minutos por el accidente, cuando finalmente se reanudó, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

Embed

Si bien las imágenes captadas por la televisión demostraron un choque impresionante, afortunadamente el piloto rápidamente fue trasladado al centro médico más cercano para que puedan realizarle un chequeo más completo.

En principio, Álvarez fue retirado del vehículo por el personal médico sin problemas de gravedad. Posteriormente, el medio especializado en automovilismo Carburando, detalló que el piloto no sufrió heridas de gravedad, estaba consciente y se movía por sus propios medios.

Noticias relacionadas

Chávez se retiró con gesto de frustración mientras su equipo caía 0-3, resultado que los mantiene penúltimos en la tabla.

Jugó en Boca, volvió del retiro después de tres años y lo expulsaron por una tremenda patada

La camiseta de Boca se tiene que transpirar, dice uno de los pasacalles

Aparecieron pasacalles colgadas con fuertes mensajes contra los jugadores de Boca en Mendoza

Valentín Perrone volverá a competir en Moto3 en el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana

Moto3: el choque de Perrone que le quitó la victoria tras la histórica pole en Austria

El futbolista integró la Selección campeona de la Copa América 1991.

Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política

Independiente Rivadavia y Boca jugarán este domingo desde las 20:30 en Mendoza

Boca y otra oportunidad para cortar la peor racha de su historia ante Independiente Rivadavia

River jugará este domingo frente a Godoy Cruz a las 18:30 en el Monumental

Tras dos empates seguidos, River quiere volver al triunfo ante Godoy Cruz en el Monumental

Rating Cero

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

últimas noticias

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 28 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 45 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 52 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 1 hora
Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Hace 1 hora