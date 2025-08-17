El escalofriante vuelco en Fiat Competizione que paralizó a los fanáticos del automovilismo argentino Juan Ignacio Álvarez se quedó sin frenos y dio muchas vueltas por el aire hasta que chocó contra la barrera de seguridad. Fue trasladado al hospital, pero no sufrió golpes de gravedad. Por







Juan Ignacio Álvarez fue trasladado a un hospital cercano y se movía por su propio medio. Captura de pantalla

Durante la sexta fecha de la temporada 2025 de la Fiat Competizione se vivió un momento de pura tensión, tras el escalofriante vuelco de un piloto que paralizó a los fanáticos del automovilismo.

El hecho se dio en la segunda carrera de la jornada de dicha competición en el autódromo de General Roca, en Río Negro cuando Juan Ignacio Álvarez perdió el control de su vehículo tras quedarse sin frenos, pisó el “pianito”, lo que provocó que terminara volcando y dar un sinfín de vueltas por el aire hasta que chocó contra la barrera de seguridad.

El impactante choque se produjo mientras se desarrollaba la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. Si bien la carrera se detuvo durante varios minutos por el accidente, cuando finalmente se reanudó, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

Embed Juan Ignacio Álvarez protagonizó un espectacular vuelco en la final de la @fiatcomparg en General Roca.#FiatCompetizione #Alvarez pic.twitter.com/Yt0Qohah3I — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025 Si bien las imágenes captadas por la televisión demostraron un choque impresionante, afortunadamente el piloto rápidamente fue trasladado al centro médico más cercano para que puedan realizarle un chequeo más completo.

En principio, Álvarez fue retirado del vehículo por el personal médico sin problemas de gravedad. Posteriormente, el medio especializado en automovilismo Carburando, detalló que el piloto no sufrió heridas de gravedad, estaba consciente y se movía por sus propios medios.