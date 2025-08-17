IR A
Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una producción estadounidense de 2014 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora llegó Luna de miel en familia

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y las películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado de manera sorpresiva y hacen que este sitio web sea el más consumido a nivel mundial.

Sinopsis de Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para ver en Netflix

Lauren, madre divorciada con dos hijos, y Jim, padre viudo con tres hijas, se conocen en una desastrosa cita a ciegas en la que ambos sólo sacan una cosa en claro: no desean volver a verse nunca más.

luna de miel en familia

Tráiler de Luna de miel en familia

Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 2 Doblado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Reparto de Luna de miel en familia

Luna de miel en familia es una película de 2014 dirigida por Frank Coraci y protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore.

luna de miel peli

