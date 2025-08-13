13 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: requisitos que los monotributistas deben cumplir para acceder en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son las condiciones solicitadas para cobrar este beneficio.

Por
Anses acredita la AUH a los monotributistas que cumplan con determinados requisitos.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó cuáles son los requisitos que deben cumplir los contribuyentes pertenecientes al régimen del monotributo para poder acceder al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficio que este mes tendrá un aumento del 1,6%.

Madre hijo AUH 3

Monotributistas: requisitos para cobrar la AUH de ANSES

Para poder cobrar esta ayuda económica, los monotributistas deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Cumplir con el pago mensual en el período correspondiente
  • No tener deudas con el organismo
  • Pertenecer únicamente a las categorías del régimen menores a la I, es decir, las intermedias y las más bajas. Aunque si ambos están inscriptos en el monotributo, el que tenga la categoría más alta cobrará la prestación, pero en caso de pertenecer a las categorías superiores (de la I a la K) ninguno de ellos podrá obtener el cobro. Por otro lado, para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se puede ser parte de cualquier categoría.

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025

Para el octavo mes del año, y con la suba prevista del 1,6%, el monto de la Asignación Universal por Hijo será de $112.942, aunque de ese total solo recibirán el 80%, es decir $90.353,60. Para cobrar el monto retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH una vez al año.

