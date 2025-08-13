AUH de ANSES: requisitos que los monotributistas deben cumplir para acceder en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son las condiciones solicitadas para cobrar este beneficio. Por







Anses acredita la AUH a los monotributistas que cumplan con determinados requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó cuáles son los requisitos que deben cumplir los contribuyentes pertenecientes al régimen del monotributo para poder acceder al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficio que este mes tendrá un aumento del 1,6%.

Monotributistas: requisitos para cobrar la AUH de ANSES Para poder cobrar esta ayuda económica, los monotributistas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Cumplir con el pago mensual en el período correspondiente

No tener deudas con el organismo

Pertenecer únicamente a las categorías del régimen menores a la I, es decir, las intermedias y las más bajas. Aunque si ambos están inscriptos en el monotributo, el que tenga la categoría más alta cobrará la prestación, pero en caso de pertenecer a las categorías superiores (de la I a la K) ninguno de ellos podrá obtener el cobro. Por otro lado, para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se puede ser parte de cualquier categoría.