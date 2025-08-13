AUH de ANSES: requisitos que los monotributistas deben cumplir para acceder en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó cuáles son los requisitos que deben cumplir los contribuyentes pertenecientes al régimen del monotributo para poder acceder al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficio que este mes tendrá un aumento del 1,6%.
Monotributistas: requisitos para cobrar la AUH de ANSES
Para poder cobrar esta ayuda económica, los monotributistas deben cumplir con las siguientes condiciones:
Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025
Para el octavo mes del año, y con la suba prevista del 1,6%, el monto de la Asignación Universal por Hijo será de $112.942, aunque de ese total solo recibirán el 80%, es decir $90.353,60. Para cobrar el monto retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH una vez al año.