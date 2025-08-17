La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso La conductora se refirió a la acusación que hizo Lucas Benvenuto y por el cual el artista estuvo relegado de la pantalla chica. Juan Martín Rago volvió a la televisión con su clásico ciclo humorístico en Canal 9.







A una semana de su regreso a la televisión de aire, Jey Mammón estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand y no le escapó a las directas preguntas de la conductora, aunque fiel a su estilo respondió de manera irónica y con un tono de humor a lo que pudo haber generado un momento incómodo.

Tras su denuncia por parte de Lucas Benvenuto por abuso sexual, lo que lo marginó de la televisión por un largo período, Juan Martín Rago, nombre real del humorista, regresó a la pantalla chica por Canal 9 con su clásico show y, según trascendió, ese fue uno de los motivos por el cual estuvo de invitado en La Noche de Mirtha.

Más allá de eso, La Chiqui no dejó pasar la oportunidad de hablar de la situación judicial que atravesó uno de sus invitados y fue directo y sin dar vueltas a la pregunta por la denuncia. En ese contexto, Jey negó que haya pasado por un juicio y reconoció que él inició demandas, pero se cansó de continuar con el proceso, ya que creyó conveniente de “poner las energías en lo que está pasando ahora”, en referencia a su programa Medianoche con Jey que se emite de lunes a viernes a partir de las 23:30.

“La pasé mal porque me costó entender lo que me masó”, aseguró, pero también hizo una serie reflexión: “La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”.

Fue en ese momento, cuando fue interrumpido por la conductora quien le preguntó: “¿La violación existió?”. Sin titubeos, Mammón respondió de forma irónica, pero tanto él como los invitados y la propia Legrand lo tomaron con humor. “No te voy hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres?”, indicó en referencia a una vieja entrevista a otro entrevistado.