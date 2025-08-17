La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

A una semana de su regreso a la televisión de aire, Jey Mammón estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand y no le escapó a las directas preguntas de la conductora, aunque fiel a su estilo respondió de manera irónica y con un tono de humor a lo que pudo haber generado un momento incómodo.
Tras su denuncia por parte de Lucas Benvenuto por abuso sexual, lo que lo marginó de la televisión por un largo período, Juan Martín Rago, nombre real del humorista, regresó a la pantalla chica por Canal 9 con su clásico show y, según trascendió, ese fue uno de los motivos por el cual estuvo de invitado en La Noche de Mirtha.
Más allá de eso, La Chiqui no dejó pasar la oportunidad de hablar de la situación judicial que atravesó uno de sus invitados y fue directo y sin dar vueltas a la pregunta por la denuncia. En ese contexto, Jey negó que haya pasado por un juicio y reconoció que él inició demandas, pero se cansó de continuar con el proceso, ya que creyó conveniente de “poner las energías en lo que está pasando ahora”, en referencia a su programa Medianoche con Jey que se emite de lunes a viernes a partir de las 23:30.
“La pasé mal porque me costó entender lo que me masó”, aseguró, pero también hizo una serie reflexión: “La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”.
Fue en ese momento, cuando fue interrumpido por la conductora quien le preguntó: “¿La violación existió?”. Sin titubeos, Mammón respondió de forma irónica, pero tanto él como los invitados y la propia Legrand lo tomaron con humor. “No te voy hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres?”, indicó en referencia a una vieja entrevista a otro entrevistado.
Sin dejar pasar la oportunidad y mientras era interrumpido, Rago remarcó que no quería dejar pasar la oportunidad de responder a esa pregunta que le pareció fundamental y poder “responder por primera vez”: “La respuesta es 'no'”.
Embed - "¿LA VIOLACIÓN EXISTIÓ?" Mirtha fue COMPLETAMENTE de FRENTE y SIN VUELTAS con Jey Mammon
El mensaje de Mirtha Legrand para Julieta Prandi tras el juicio contra su exmarido
Como es de costumbre, Mirtha Legrand se hace eco de toda la realidad del país y esta vez no dejó de pasar la condena del empresario, Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi. En una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la conductora se refirió al respecto y se solidarizó con la modelo.
En su programa de este sábado, La Chiqui, ya sentada en la mesa junto a sus invitados, Raúl Lavié, Jey Mammón, Rocío Marengo, Juan Gil Navarro y Silvia Fernández Barrio, le dedicó unos momentos para reflexionar sobre la condena y el calvario que atravesó la actriz.
“Pobrecita, todo lo que ha vivido”, expresó conmovida la histórica conductora y reveló que intentó convocar a Prandi para ser parte de su programa, pero esta rechazó la invitación. “La llamé para que viniera a mi programa y me dijo que no, por el momento no”, reconoció.