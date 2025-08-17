IR A
IR A

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La miniserie de la plataforma de streaming retrata los crímenes de un hombre despiadado con una narrativa intensa, actuaciones sólidas y una atmósfera visual que inquieta de principio a fin.

Una terrible historia real

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una serie que no deja indiferente, ya que reconstruye el derrotero de uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos, con un enfoque que combina el registro policial, el drama y la exploración psicológica. El resultado es un relato que se mueve entre el horror y la fascinación, y que reaviva el debate sobre cómo contar historias reales de violencia extrema.

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
Te puede interesar:

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

La trama sigue la vida de Jeffrey Dahmer desde su infancia hasta el momento en que sus crímenes salieron a la luz. En ese recorrido, se exponen vínculos familiares tensos, señales ignoradas por años y un patrón de conducta que escaló hasta desembocar en una serie de asesinatos que marcaron a la sociedad estadounidense. Cada episodio despliega una mirada distinta sobre el personaje, sin limitarse a la reconstrucción de los hechos policiales.

En el rol principal, Evan Peters entrega una interpretación que combina una frialdad perturbadora con momentos de vulnerabilidad, generando un contraste que mantiene la tensión. El reparto secundario aporta matices al retratar víctimas, familiares y miembros de la comunidad, mostrando el impacto social de los crímenes. La producción evita caer en la glorificación del asesino, y en cambio se enfoca en el daño y el trauma que dejó a su paso.

Jeffrey Dahmer

Netflix: sinopsis de Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Con una estética cuidada, la miniserie recurre a una fotografía sombría, un montaje preciso y una banda sonora que potencia la atmósfera inquietante. El relato alterna momentos de reconstrucción detallada con secuencias más introspectivas, donde se indaga en la mente de Dahmer y en el contexto que le permitió actuar durante tanto tiempo sin ser detenido.

El contenido puede resultar perturbador para parte del público, pero ofrece un registro fiel a los hechos y propone reflexionar sobre cómo se construyen los perfiles criminales. En apenas unos capítulos, la producción logra condensar años de historia, manteniendo el pulso narrativo y un nivel de tensión constante que invita a seguir mirando hasta el final.

Además, la serie incorpora episodios que muestran la perspectiva de las víctimas y sus familias, algo poco habitual en ficciones de este tipo. Estos fragmentos aportan un contrapunto necesario, al exhibir no solo el horror de los crímenes, sino también la lucha por obtener justicia y la frustración frente a fallas institucionales que permitieron que el asesino continuara actuando.

Dahmer

Tráiler de Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Embed

Reparto de Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

  • Evan Peters como Jeffrey Dahmer
  • Nick A. Fisher como Jeffrey de niño
  • Richard Jenkins como Lionel Dahmer
  • Josh Braaten como Lionel de joven
  • Molly Ringwald como Shari Dahmer
  • Michael Learned como Catherine Dahmer
  • Niecy Nash como Glenda Cleveland
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.
play

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

últimas noticias

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 28 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 45 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 52 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 1 hora
Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Hace 1 hora