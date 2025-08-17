17 de agosto de 2025 Inicio
Con esta nueva tecnología, la NASA confirmó que se podrá vivir en la luna: de qué se trata

Por
La exploración espacial sigue generando novedades que captan la atención de científicos y del público en general. Así, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sigue desarrollando herramientas y estrategias que permiten estudiar entornos extremos y poco conocidos, lo que amplía el horizonte de la investigación científica.

Avance estelar: cómo es la nave de la NASA que buscará océanos en una luna de Júpiter

Cada avance tecnológico abre la posibilidad de imaginar escenarios que hasta hace pocos años parecían imposibles, cambiando la forma en que pensamos sobre la vida más allá de la Tierra. Comprender cómo la ciencia y la tecnología permiten acercarnos a estos objetivos resulta clave para seguir de cerca los descubrimientos que podrían redefinir nuestro entendimiento del cosmos.

Cuál es la nueva tecnología con la que la NASA avisó que se podrá vivir en la luna

La NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030, un proyecto clave para sostener la presencia humana en el satélite natural. Este reactor tendrá una potencia mínima de 100 kilovatios, suficiente para abastecer a unos 70-80 hogares estadounidenses, y permitirá que las futuras bases lunares operen de manera continua y autónoma.

El polo sur lunar fue elegido estratégicamente por sus depósitos de hielo de agua y zonas con luz solar casi constante, elementos esenciales para la supervivencia y la producción de combustible. El proyecto forma parte del programa Artemis, que no solo busca volver a llevar astronautas a la Luna, sino también establecer bases permanentes que sirvan como trampolín para misiones futuras a Marte.

El plan tiene implicancias geopolíticas: China y Rusia también proyectan instalar reactores nucleares lunares para 2035, lo que convierte al satélite en un territorio clave en la competencia espacial. Además, esta tecnología permitirá operar bases, naves y estaciones con energía continua, sentando las bases para futuras colonias humanas en otros cuerpos celestes, donde la generación de energía solar es más limitada.

