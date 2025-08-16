ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar préstamos de hasta $2.000.000 en el Banco Provincia o el en Banco Nación. En ese sentido, se difundió de cuánto es el monto a pagar de la cuota por ese crédito.
AUH de ANSES
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.
ANSES: quiénes pueden acceder al crédito
Este beneficio está dirigido a titulares de la AUH y del Sistema de Asignaciones Familiares, aunque también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales.
Los requisitos principales son:
Cuánto pago de cuota por un crédito de $2 millones
Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas. Se puede elegir un plazo de hasta 60 meses y ajustar el monto según las necesidades.
Por ejemplo:
- Monto solicitado: $2.000.000
- Plazo: 48 meses
- Tasa estimada: 60% TNA
- Cuota aproximada: $106.000
Cómo solicitar el crédito
No se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.
Paso a paso para realizar la solicitud:
- Ingresar al sitio oficial del banco.
- Buscar la opción de préstamos personales para beneficiarios de AUH/SUAF.
- Completar el formulario con tus datos personales y financieros.
- Simular las cuotas para ver cuánto pagarías mensualmente.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación del banco.