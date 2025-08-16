ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los detalles de este préstamo.

Anses indicó cuál es el monto de la cuota por un crédito de $2.000.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar préstamos de hasta $2.000.000 en el Banco Provincia o el en Banco Nación . En ese sentido, se difundió de cuánto es el monto a pagar de la cuota por ese crédito.

Cuidado, ANSES: principales causas de un beneficio que ayuda encontrar trabajo

Este beneficio está dirigido a titulares de la AUH y del Sistema de Asignaciones Familiares, aunque también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales .

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas . Se puede elegir un plazo de hasta 60 meses y ajustar el monto según las necesidades.

Por ejemplo:

Monto solicitado: $2.000.000

Plazo: 48 meses

Tasa estimada: 60% TNA

Cuota aproximada: $106.000

Cómo solicitar el crédito

No se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.

Paso a paso para realizar la solicitud: