ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los detalles de este préstamo.

Por
Anses indicó cuál es el monto de la cuota por un crédito de $2.000.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar préstamos de hasta $2.000.000 en el Banco Provincia o el en Banco Nación. En ese sentido, se difundió de cuánto es el monto a pagar de la cuota por ese crédito.

La falta de actualización de datos puede provocar la suspensión del pago.
AUH de ANSES
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

ANSES: quiénes pueden acceder al crédito

Este beneficio está dirigido a titulares de la AUH y del Sistema de Asignaciones Familiares, aunque también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales.

Los requisitos principales son:

  • Tener entre 18 y 75 años.
  • Ser titular de una cuenta en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Contar con DNI vigente y CBU propio (no compartido).
  • Percibir ingresos regulares (ya sea por trabajo o por ANSES).
  • No tener moras graves en Veraz (categoría 3 o superior).
  • Si cumplís con estos puntos, podés iniciar el trámite de manera sencilla.

Cuánto pago de cuota por un crédito de $2 millones

Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas. Se puede elegir un plazo de hasta 60 meses y ajustar el monto según las necesidades.

Por ejemplo:

  • Monto solicitado: $2.000.000
  • Plazo: 48 meses
  • Tasa estimada: 60% TNA
  • Cuota aproximada: $106.000

Cómo solicitar el crédito

No se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.

Paso a paso para realizar la solicitud:

  1. Ingresar al sitio oficial del banco.
  2. Buscar la opción de préstamos personales para beneficiarios de AUH/SUAF.
  3. Completar el formulario con tus datos personales y financieros.
  4. Simular las cuotas para ver cuánto pagarías mensualmente.
  5. Enviar la solicitud y esperar la confirmación del banco.
