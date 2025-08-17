17 de agosto de 2025 Inicio
¿Por dónde empezar? Cuáles son los mejores consejos si te estás introduciendo en el mundo de los vinos

Cada botella tiene una historia detrás, y adentrarse en este universo permite apreciar la riqueza de su elaboración y los detalles que hacen única a cada variedad.

Tips para principiantes en el mundo vitivinícola

Tips para principiantes en el mundo vitivinícola

El mundo del vino es vasto y lleno de matices, lo que puede resultar abrumador para quienes recién se acercan a esta apasionante experiencia. Desde la diversidad de cepas hasta las distintas regiones productoras, cada elección abre un abanico de posibilidades que invita a descubrir nuevos sabores y aromas.

Aprender sobre vinos no solo implica conocer sus características, sino también entender la cultura y las tradiciones que lo rodean. Para quienes desean iniciarse en el mundo del vino, es importante contar con orientaciones que faciliten el aprendizaje y la experiencia de degustación.

Qué consejos son los mejores si querés iniciarte en el mundo de los vinos

Vino
Esta edición online permitirá explorar etiquetas de todas las regiones del país, descubrir nuevos productores y acceder a descuentos especiales en vinos, espumantes y accesorios.

Esta edición online permitirá explorar etiquetas de todas las regiones del país, descubrir nuevos productores y acceder a descuentos especiales en vinos, espumantes y accesorios.

Para iniciarse en el mundo del vino, lo ideal es comenzar con vinos fáciles de beber, que no requieran acompañamiento de comida. Las cinco categorías principales son: rosado, blanco, tinto, espumoso y de postre, y dentro de cada una hay muchas variedades, por lo que conviene optar por opciones equilibradas y suaves.

Vinos recomendados para principiantes:

  • Blancos semidulces: Suelen combinar dulzor y frescura, siendo fáciles de disfrutar. Por ejemplo, El Coto Semidulce tiene aromas a piña y cítricos propios de la uva Chardonnay. Otra opción es Coto Mayor Blanco (Sauvignon Blanc) o El Coto Blanco (Sauvignon Blanc, Viura y Verdejo), frescos y ligeros, ideales para acompañar pescados y arroces.
  • Rosados frutales: Como Coto Mayor Rosado, elaborado con Garnacha y Tempranillo, fresco e intenso, pero fácil de beber gracias a su equilibrio y dulzor moderado.
  • Tintos suaves: Para quienes prefieren tintos, es recomendable elegir vinos con taninos bajos y sabores frutales. Un ejemplo es 875 m tinto Tempranillo, con aromas a cereza, fruta roja, moka y cacao, intenso pero fresco y agradable para principiantes.

En general, los vinos afrutados, equilibrados y de cuerpo ligero o medio son más fáciles de disfrutar, ya que no resultan pesados en el paladar y permiten apreciar la diversidad de sabores sin complicaciones.

