Cuidado, ANSES: principales causas de un beneficio que ayuda encontrar trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social advirtió que un programa especial, que otorga $78.000 mensuales, puede caerse si no se cumplen ciertas condiciones clave.

La falta de actualización de datos puede provocar la suspensión del pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto de 2025 continúa el Programa Volver al Trabajo, una asistencia económica mensual de $78.000 destinada a personas desempleadas o en la informalidad que buscan su reinserción en el mercado laboral. Sin embargo, el organismo recordó que el beneficio puede ser suspendido o cancelado en caso de incumplimiento de los requisitos.

Volver al Trabajo 3
El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y acompañamiento laboral.

Quiénes pueden acceder al Programa Volver al Trabajo

Está dirigido a trabajadores informales o desocupados que cumplan con la inscripción vigente y participen de las instancias formativas definidas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También deben mantener actualizados sus datos en el Portal Empleo y responder a las convocatorias del programa.

La prestación es compatible solamente con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, pero no con salarios registrados que superen el tope previsto ni con jubilaciones o pensiones contributivas. La ayuda no reemplaza un salario, sino que actúa como un incentivo económico mientras el beneficiario participa de las actividades obligatorias del programa.

ANSES: monto del Programa Volver al Trabajo

En agosto de 2025, el monto se mantiene en $78.000, con acreditación en la misma fecha que el resto de las prestaciones sociales. El pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, según el cronograma oficial de la Anses.

Causas de posibles bajas del Programa Volver al Trabajo

  • No actualizar datos personales y de contacto en el sistema.

  • No asistir a capacitaciones o actividades obligatorias.

  • Conseguir un empleo formal que supere los ingresos compatibles.

  • Cobrar de forma indebida por incompatibilidad con otras prestaciones.

Volver al Trabajo 2
Es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar, pero no con todos los beneficios

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la suspensión inmediata o la baja definitiva del programa, así como en la devolución de los montos cobrados de manera incorrecta.

