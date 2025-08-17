Dos reconocidos cantantes argentinos confirmaron su separación: "Cambio de título"

Después de tres años y medio de relación con mucho amor, compañerismo y respeto, los artistas Lit Killah y Tuli Acosta sorprendieron con la confirmación de su separación. Los fans quedaron atónitos y ahora, el propio músico se animó a hablar por primera vez luego que su ahora expareja confirmara la repentina ruptura.
La primera que confirmó el distanciamiento había sido la exparticipante del Bailando donde aseguró que el amor entre ambos sigue existiendo, pero que ahora “mutó”. En esa línea, se pronunció Mauro Monzón, nombre real del cantante, quien, durante un stream, se tomó unos minutos para explicar los motivos y no le cerró las puertas a una posible reconciliación.
De invitado ciclo del streamer Goncho, Lit Killah abrió su corazón y se sinceró ante miles de seguidores, despejando dudas a los trascendidos por un motivo puntual de la determinación de finalizar con el noviazgo: “Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: ‘Estoy perfecto’. La verdad estoy bien, estoy re contento”.
De igual modo, el autor de Fiamore, dedicada justamente a la bailarina, reconoció que sigue atravesando el duelo porque “corté con mi pareja, estuvimos tres años y medio” y fue ahí donde se permitió unos segundos para aclarar: “En realidad lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto””.
En ese sentido, se dirigió puntualmente a sus fanáticos que lamentan la separación para llevarles tranquilidad: “Quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. En realidad, el vínculo sigue estando de amistad”.
Las dulces palabras de Lit Killah a Tuli Acosta y ¿una puerta abierta a la reconciliación?
Al referirse de la bailarina, Tuli Acosta, Lit Killah no escatimó en elogios y destacó lo fundamental que fue ella en su vida a lo largo de los tres años y medio de relación.
“Es una persona que me enseñó. Hasta a nosotros nos sorprendió el nivel de madurez con el que nos lo tomamos. Cuando una persona quiere tanto a otra ya no importa nada de por medio”, destacó.
De esa manera, y más allá que la separación es un proceso doloroso, uno de los artistas referentes de la música urbana argentina reconoció que “no importa ser novio, no importa ser amigo, no importa ser nada”, sino que lo que a él le parece importante es que su expareja sea feliz.
“Quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante”, reconoció.
Por último, con una buena relación entre ambos, no descartó una posible reconciliación: “Estamos muy bien, y capaz que, de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo”.