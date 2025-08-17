17 de agosto de 2025 Inicio
Elecciones en Bolivia: por primera vez en 20 años, la derecha es favorita

El empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga llegan como favoritos mientras que el candidato del MAS, Eduardo del Castillo, aparece en los últimos lugares de las encuestas. Se anticipa un probable escenario de balotaje para octubre.

Doria Medina y Quiroga encabezan las encuestas en Bolivia.

Casi 8 millones de bolivianos acuden este domingo a las urnas para renovar el Congreso y elegir al nuevo presidente en unos comicios donde, por primera vez en 20 años, la derecha aparece como favorita en las encuestas y amenaza con romper la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que llega dividido y debilitado.

En total, 7.567.207 personas están habilitadas para votar en Bolivia y otros 369.931 lo harán desde 22 países. En la Ciudad de Buenos Aires, más de 60.000 ciudadanos bolivianos pueden sufragar en 24 escuelas, según informó el Gobierno porteño.

Según las últimas encuestas, ninguno de los ocho candidatos a presidente alcanzaría el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta: se requieren la mitad más uno de los votos válidos o alcanzar el 40% y, al mismo tiempo, obtener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo. El balotaje se haría en octubre.

El último sondeo del medio Unitel, realizado por la empresa Ipsos-Ciesmori, ubica como favorito al empresario liberal Samuel Doria Medina (21%), seguido muy de cerca por el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (20%). Ninguno de los restantes candidatos supera el 10% de intención de voto y todos pierden contra los indecisos, que son el 33%.

El único candidato de izquierda que podría alcanzar una segunda vuelta es el presidente del Senado y representante de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, quien aparece en el quinto lugar con un 5,5%. El candidato del MAS elegido por el presidente Luis Arce, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, apenas llegaría al 2%. Por su parte, Evo Morales hace campaña por el voto nulo, lo que dispersa aún más los porcentajes.

Las principales preocupaciones de los bolivianos son la escasez de combustibles y los aumentos de precios de los alimentos. Para solucionarlo, Quiroga prometió un acuerdo por u$s12.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que Doria Medina plantea un plan similar al de Javier Milei: eliminar subsidios y recortar el gasto público.

