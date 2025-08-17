17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica: el embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en un acto por San Martín

Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador. La frase con la que cerró su discurso generó indignación en redes sociales.

Por
Bunge Saravia es embajador desde el mes de mayo.

Bunge Saravia es embajador desde el mes de mayo.

X @ucrsenado

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó polémica e indignación por el discurso que dio este sábado este Cádiz durante un acto homenaje al general José de San Martín, el cual cerró con la frase "Viva España, viva el rey y viva la libertad".

Se reportaron tres muertos por los incendios. 
Te puede interesar:

Incendios en España: hay 19 focos activos y más de 70 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego

El acto fue organizado por la Embajada en el marco del 175º aniversario de la muerte del prócer y contó con la participación del alcalde Bruno García de León; el cónsul argentino en Cádiz, Sergio Servin, y otras autoridades locales que dejaron una ofrenda floral en el monumento de la Plaza de San José.

"Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: 'Seamos libres y lo demás no importa'", remarcó el embajador. "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!", concluyó.

La cuenta oficial de la Embajada en redes sociales señaló que el discurso de Bunge Saravia "destacó que el espíritu de Cádiz forma parte de la memoria histórica que une a Argentina y España, recordando los años decisivos que San Martín vivió en esta ciudad, los cuales marcaron su ideario y su lucha por la libertad".

Sin embargo, la expresión del embajador fue recibida con indignación en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron que San Martín, considerado el padre de la Patria y libertador de Chile y Perú, jamás hubiera aceptado tal celebración de la monarquía y de la figura del rey de España.

Otros lo compararon con la ocasión en que el expresidente Mauricio Macri aseguró, durante los actos por el Bicentenario de la Independencia y ante el rey emérito Juan Carlos de Borbón, que los próceres argentinos "deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España".

Bunge Saravia fue designado por el gobierno de Javier Milei para encabezar la Embajada argentina en España tras el desplazamiento de Roberto Bosch, que se produjo a fines del año pasado, pero su pliego recién fue aprobado oficialmente por el Senado a principios de mayo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El incendio en España obligó a evacuar a más de 5 mil personas,

Continúan los incendios en España: el fuego está descontrolado y hay más de 5 mil evacuados

La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja.

Confirmaron la separación de Fito Páez y su novia, después de más de 10 años de relación

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

Los descalzos de Corrientes acompañan la campaña de Martín Ascúa.

Las fuerzas del suelo

El Gobierno destacó la gesta emancipadora de José de San Martín.

El mensaje del Gobierno por el 17 de agosto: "Debemos continuar el legado del General San Martín"

La campaña aparece llena de obstáculos para el Presidente.

Milei toma el control de la campaña para paliar las consecuencias del ajuste

Rating Cero

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.
play

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable.

Marvel tendría definido al villano para Spider-Man Brand New Day: quién sería el antagonista de Tom Holland

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.

Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es daniño"

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

últimas noticias

Valentín Perrone volverá a competir en Moto3 en el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana

Moto3: el choque de Perrone que le quitó la victoria tras la histórica pole en Austria

Hace 16 minutos
play

Alerta en Belgrano por mascotas envenenadas: murieron al menos tres perros

Hace 21 minutos
Esta laguna es uno de los puntos de encuentro del pueblo.

Escapadas de Buenos Aires: el inigualable destino con atardeceres únicos y una laguna que enamora

Hace 45 minutos
Los descalzos de Corrientes acompañan la campaña de Martín Ascúa.

Las fuerzas del suelo

Hace 48 minutos
Dónde se puede disfrutar de este clásico plato italiano.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer excelentes focaccias

Hace 56 minutos