17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá serán los candidatos de la Izquierda en octubre

El Frente de Izquierda definió a sus principales postulantes de cara a las elecciones legislativas, que se desarrollarán el 26 de octubre.

Por
Myriam Bregman

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá.

Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: el gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero

Por la Ciudad de Buenos Aires, Bregman intentará volver a ocupar una banca como diputada tras renunciar en junio de 2024. En tanto, Castillo encabezará la boleta del Frente de Izquierda para el Senado.

En tal sentido en la provincia de Buenos Aires los postulantes serán Del Caño y Del Plá, ambos con experiencia como diputados nacionales. En Jujuy, el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos y diputado nacional, que buscará renovar su banca.

Myriam Bregman y bloque del FIT, debate Ley Ómnibus 31-01-24

En su cuenta de la red social X, Bregman destacó las candidaturas y cruzó a la administración libertaria: "La lista del Gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos, como militante".

Por su parte, Castillo remarcó su postura. "Frente a tanto panqueque dando vueltas, todos saben de qué lado estaremos, en las calles y en el Congreso", enfatizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Randazzo será el principal nombre de la lista que presentará el frente de gobernadores.

Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Buenos Aires

Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

Tras un sábado de definiciones, los partidos políticos cierran las listas y presentan sus últimos candidatos

play

Gustavo Sylvestre, tras el cierre de candidatos: "El contraste entre las listas del peronismo y de LLA es notable"

play

Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Bullrich y Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Rating Cero

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

últimas noticias

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 29 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 46 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 53 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 1 hora
Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Hace 1 hora