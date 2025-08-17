Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá serán los candidatos de la Izquierda en octubre El Frente de Izquierda definió a sus principales postulantes de cara a las elecciones legislativas, que se desarrollarán el 26 de octubre. Por







Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá.

El Frente de Izquierda resolvió que Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá serán sus principales candidatos en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, en el marco de la renovación de bancas en el Congreso.

Por la Ciudad de Buenos Aires, Bregman intentará volver a ocupar una banca como diputada tras renunciar en junio de 2024. En tanto, Castillo encabezará la boleta del Frente de Izquierda para el Senado.

En tal sentido en la provincia de Buenos Aires los postulantes serán Del Caño y Del Plá, ambos con experiencia como diputados nacionales. En Jujuy, el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos y diputado nacional, que buscará renovar su banca.

Myriam Bregman y bloque del FIT, debate Ley Ómnibus 31-01-24 Télam En su cuenta de la red social X, Bregman destacó las candidaturas y cruzó a la administración libertaria: "La lista del Gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos, como militante".