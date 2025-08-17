17 de agosto de 2025 Inicio
Atención AUH de ANSES: podés cobrar un bono extra de $376.138

Titulares de la Asignación Universal por Hijo de la Administración Nacional de la Seguridad Social que presenten la un certificado podrán acceder al pago del 20% retenido de la asignación.

El bono extra corresponde al 20% retenido por Anses durante el año anterior.

El bono extra corresponde al 20% retenido por Anses durante el año anterior.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó en agosto de 2025 el pago de un bono extraordinario para los titulares de la Asignación Universal por Hijo que presenten la Libreta AUH. Este beneficio corresponde al 20% retenido durante el año anterior y, en el caso de familias con dos hijos, asciende a $376.138. El monto varía según la cantidad de menores a cargo y si alguno posee certificado de discapacidad.

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.
ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

Madre hijo AUH
La Libreta AUH certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos en cuestión.

La Libreta AUH certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos en cuestión.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños o adolescentes a cargo. Su presentación es condición indispensable para acceder al monto retenido por la Anses. Desde 2025, el trámite puede realizarse de forma totalmente online a través de la plataforma Mi ANSES, tanto en la web como en la app.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder a la sección "Hijos" y luego a "Libreta AUH".

  • Generar la libreta y descargarla o recibirla por correo electrónico.

  • Imprimir el documento y llevarlo al centro de salud y/o escuela para completar y firmar.

  • Subir una foto clara del formulario firmado (formato JPG, máximo 3 MB).

  • Confirmar el envío y verificar el estado del trámite en la misma plataforma.

Cuánto me corresponde por la Libreta de la AUH de ANSES

  • 1 hijo: $188.069,40 o $612.401 por discapacidad.

  • 2 hijos: $376.138,80 o $1.224.802 por discapacidad.

  • 3 hijos: $564.208,20 o $1.837.203 por discapacidad.

  • 4 hijos: $752.277,60 o $2.449.604 por discapacidad.

  • 5 hijos: $940.347 o $3.062.005 por discapacidad.

  • 6 hijos: $1.128.416,40 o $3.674.406 por discapacidad.

Este pago se acredita una sola vez por cada hijo tras validar la presentación de la libreta.

Madre hijo AUH 2
El trámite puede hacerse 100% online desde Mi ANSES.

El trámite puede hacerse 100% online desde Mi ANSES.

Hasta cuándo puedo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

La fecha límite para presentar la Libreta AUH en 2025 es el 31 de diciembre. El pago se realiza junto con el haber mensual y puede demorar hasta 60 días desde la carga del formulario.

