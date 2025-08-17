Atención AUH de ANSES: podés cobrar un bono extra de $376.138

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó en agosto de 2025 el pago de un bono extraordinario para los titulares de la Asignación Universal por Hijo que presenten la Libreta AUH. Este beneficio corresponde al 20% retenido durante el año anterior y, en el caso de familias con dos hijos, asciende a $376.138. El monto varía según la cantidad de menores a cargo y si alguno posee certificado de discapacidad.
Madre hijo AUH
La Libreta AUH certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos en cuestión.
Freepik
Qué es la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños o adolescentes a cargo. Su presentación es condición indispensable para acceder al monto retenido por la Anses. Desde 2025, el trámite puede realizarse de forma totalmente online a través de la plataforma Mi ANSES, tanto en la web como en la app.
Este pago se acredita una sola vez por cada hijo tras validar la presentación de la libreta.
Madre hijo AUH 2
El trámite puede hacerse 100% online desde Mi ANSES.
Freepik
Hasta cuándo puedo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
La fecha límite para presentar la Libreta AUH en 2025 es el 31 de diciembre. El pago se realiza junto con el haber mensual y puede demorar hasta 60 días desde la carga del formulario.