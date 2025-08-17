Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

La artista española Lola Índigo vive un 2025 repleto de éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal. Además de su aclamada gira de estadios, que la llevó a presentarse ante miles de fans en ciudades como Madrid, Sevilla y Barcelona, la cantante parece haber encontrado el amor, según los rumores que circulan en los medios.

El afortunado en conquistar el corazón de la cantante sería el conocido creador de contenido IlloJuan . La pareja fue vista en varias ocasiones, lo que alimenta las especulaciones sobre una relación sentimental. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente el noviazgo, las apariciones públicas sugieren que su relación se sostiene desde hace varios meses.

Este nuevo capítulo en la vida de Lola Índigo se suma a un año espectacular para la artista, quien consolida su carrera musical mientras disfruta de un buen momento personal. Su éxito en los escenarios y su aparente felicidad en el ámbito amoroso muestran que 2025 resulta, sin duda, un año de grandes logros para ella.

La vida profesional de Lola Índigo se encuentra en su punto más alto en este 2025, con una exitosa gira de estadios que la llevó a presentarse ante miles de personas en las principales ciudades españolas . Sin embargo, su éxito no se limita a la música; su vida personal también acapara titulares, ya que los rumores de una posible relación con el popular creador de contenido IlloJuan ganaron fuerza en las últimas semanas.

Las especulaciones sobre este noviazgo comenzaron a circular hace meses, alimentadas por las interacciones que ambos mostraron en sus redes sociales . Sus seguidores, atentos a cada movimiento, notaron la cercanía y el coqueteo virtual entre ambos, lo que encendió la primera chispa del rumor.

La relación entre los dos parece haber dado un paso más allá de lo digital, ya que coincidieron como rostros de la última campaña publicitaria de Fanta. Este proyecto en común no solo confirma su conexión profesional, sino que también les permitió compartir más tiempo juntos, fortaleciendo el vínculo personal que los une.

Lola Indigo e Illojuan Además de su aclamada gira de estadios, que la llevó a presentarse ante miles de fans en ciudades como Madrid, Sevilla y Barcelona, la cantante parece haber encontrado el amor, según los rumores que circulan en los medios.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el viaje en barco que compartieron en Ibiza el 27 de junio. La foto, publicada ese mismo día, mostró a la pareja junto a amigos, entre ellos el cantante Sebastián Yatra. Este viaje generó aún más comentarios debido a la coincidencia de fechas, ya que se dio a conocer el mismo día del cumpleaños de Aitana, excompañera de Lola Índigo en Operación Triunfo y expareja de Yatra.

Los indicios no terminan ahí. Los fans comentaron que IlloJuan asistió a la fiesta de cumpleaños de Lola Índigo, un evento que mostró que su cercanía es genuina y que el creador de contenido forma parte del círculo más íntimo de la artista.

Lola Indigo e Illojuan El afortunado en conquistar el corazón de la cantante sería el conocido creador de contenido IlloJuan

Un momento crucial para la especulación se dio durante la celebración de "El Clásico" de fútbol. Lola Índigo e IlloJuan compartieron una foto juntos en sus redes sociales, una acción que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de su relación, demostrando que ya no se esconden.

A pesar de toda la atención mediática que la rodea, Lola Índigo mantiene los pies en la tierra. En una entrevista en El Hormiguero, la artista, cuyo nombre real es Mimi, confesó que, a pesar de su gran éxito, necesitó ayuda psicológica para gestionar la fama que obtuvo tras su paso por Operación Triunfo, donde fue la primera expulsada. "Yo me bajo del escenario y vuelvo a ser Mimi", aseguró, revelando la importancia que da a su salud mental en medio de su vertiginosa carrera.