Ganó la Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica Brilló en el Xeneize e integró el plantel que ganó el torneo continental en 2007, pero después siguió su carrera en el exterior. Hoy trabaja en distintos proyectos vinculados al fútbol.







Después de colgar los botines, los futbolistas pueden seguir distintos caminos: algunos se alejan totalmente del deporte y otros siguen vinculados a él, aunque de diferentes maneras. Este último es el caso de un exjugador que ganó la Copa Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica.

Se trata de Neri Cardozo, quien en 2007 levantó la sexta Libertadores del club de la Ribera y luego siguió su carrera en México, donde se instaló después de retirarse en 2023. Allí vive con su esposa y sus tres hijas y está dedicado a dos proyectos: una clínica de medicina deportiva y una escuelita de fútbol.

La Escuela de Fútbol Rayados Neri Cardozo abrió sus puertas en la ciudad de Mérida, Yucatán, en enero de 2024. Es una escuela oficial del Club de Fútbol Monterrey, en el que Cardozo jugó entre 2010 y 2018, ganando dos títulos, y donde aún hoy es figura y referente. Allí entrenan chicos y chicas de 4 a 14 años.

Neri Cardozo en Boca Redes sociales "Estoy muy contento y emocionado de comenzar un nuevo proyecto de la mano de una gran institución como Rayados. Mucha ilusión de poder trabajar en la formación de nuevos futbolistas y enseñarles la pasión del fútbol como la he vivido durante años en mi trayectoria futbolística", afirmó el exjugador.

El paso de Neri Cardozo por el fútbol Neri Cardozo empezó a jugar al fútbol en el Club Olimpia de Santa Teresa y luego pasó a las inferiores de Boca. Debutó en Primera en febrero de 2004, con Carlos Bianchi como entrenador. Estuvo cinco años en el club: jugó 187 partidos, metió 26 goles y ganó 9 títulos, incluida la Copa Libertadores 2007.

A principios de 2009 llegó al fútbol mexicano, donde haría la mayor parte de su carrera. Pasó por los Jaguares de Chiapas, los Rayados de Monterrey y Querétaro. Después volvió a Argentina para jugar en Racing y Defensa y Justicia, pero regresó a México y se retiró en 2023 con la camiseta de Venados.