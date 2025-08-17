17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Ganó la Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica

Brilló en el Xeneize e integró el plantel que ganó el torneo continental en 2007, pero después siguió su carrera en el exterior. Hoy trabaja en distintos proyectos vinculados al fútbol.

Por
El exfutbolista ganó 9 títulos con Boca

El exfutbolista ganó 9 títulos con Boca, incluida la Copa Libertadores 2007.

Redes sociales

Después de colgar los botines, los futbolistas pueden seguir distintos caminos: algunos se alejan totalmente del deporte y otros siguen vinculados a él, aunque de diferentes maneras. Este último es el caso de un exjugador que ganó la Copa Libertadores con Boca y ahora tiene una clínica médica.

River recibe a Godoy Cruz.
Te puede interesar:

River empata 0-0 con Godoy Cruz en el Monumental por el torneo Clausura

Se trata de Neri Cardozo, quien en 2007 levantó la sexta Libertadores del club de la Ribera y luego siguió su carrera en México, donde se instaló después de retirarse en 2023. Allí vive con su esposa y sus tres hijas y está dedicado a dos proyectos: una clínica de medicina deportiva y una escuelita de fútbol.

La Escuela de Fútbol Rayados Neri Cardozo abrió sus puertas en la ciudad de Mérida, Yucatán, en enero de 2024. Es una escuela oficial del Club de Fútbol Monterrey, en el que Cardozo jugó entre 2010 y 2018, ganando dos títulos, y donde aún hoy es figura y referente. Allí entrenan chicos y chicas de 4 a 14 años.

Neri Cardozo en Boca

"Estoy muy contento y emocionado de comenzar un nuevo proyecto de la mano de una gran institución como Rayados. Mucha ilusión de poder trabajar en la formación de nuevos futbolistas y enseñarles la pasión del fútbol como la he vivido durante años en mi trayectoria futbolística", afirmó el exjugador.

El paso de Neri Cardozo por el fútbol

Neri Cardozo empezó a jugar al fútbol en el Club Olimpia de Santa Teresa y luego pasó a las inferiores de Boca. Debutó en Primera en febrero de 2004, con Carlos Bianchi como entrenador. Estuvo cinco años en el club: jugó 187 partidos, metió 26 goles y ganó 9 títulos, incluida la Copa Libertadores 2007.

A principios de 2009 llegó al fútbol mexicano, donde haría la mayor parte de su carrera. Pasó por los Jaguares de Chiapas, los Rayados de Monterrey y Querétaro. Después volvió a Argentina para jugar en Racing y Defensa y Justicia, pero regresó a México y se retiró en 2023 con la camiseta de Venados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chávez se retiró con gesto de frustración mientras su equipo caía 0-3, resultado que los mantiene penúltimos en la tabla.

Jugó en Boca, volvió del retiro después de tres años y lo expulsaron por una tremenda patada

La camiseta de Boca se tiene que transpirar, dice uno de los pasacalles

Aparecieron pasacalles colgadas con fuertes mensajes contra los jugadores de Boca en Mendoza

El futbolista integró la Selección campeona de la Copa América 1991.

Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política

Independiente Rivadavia y Boca jugarán este domingo desde las 20:30 en Mendoza

Boca y otra oportunidad para cortar la peor racha de su historia ante Independiente Rivadavia

River jugará este domingo frente a Godoy Cruz a las 18:30 en el Monumental

Tras dos empates seguidos, River quiere volver al triunfo ante Godoy Cruz en el Monumental

La jugada fatídica: Leo y un manotazo a Vanczák.

A 20 años del fallido debut de Lionel Messi en la Selección argentina: jugó menos de un minuto

Rating Cero

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

últimas noticias

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín

Hace 7 minutos
El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 33 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 50 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 58 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 1 hora