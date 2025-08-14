14 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: detalles del crédito que te entregan rapidísimo

Titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social que perciben la Asignación Universal por Hijo pueden acceder en agosto a un préstamo online con acreditación en menos de 24 horas.

El crédito para titulares de AUH y SUAF puede acreditarse en la cuenta bancaria en menos de 24 horas

El crédito para titulares de AUH y SUAF puede acreditarse en la cuenta bancaria en menos de 24 horas, incluso de forma inmediata en algunos casos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en agosto de 2025 una línea de créditos online para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo(AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Tarjeta Alimentar, con el atractivo de una acreditación rápida y requisitos mínimos.

La aprobación se realiza de forma digital y el depósito en la cuenta bancaria se concreta en menos de 24 horas, en algunos casos de manera instantánea. Esta opción está pensada para cubrir necesidades urgentes, ya sea afrontar pagos imprevistos o financiar gastos básicos, y no interfiere con el calendario habitual de pagos de la ANSES ni con otros beneficios sociales.

No es necesario presentar recibo de sueldo ni contar con historial crediticio, lo que amplía las posibilidades de acceso.

ANSES: quiénes pueden acceder a este crédito rápido

Podrán solicitarlo quienes cumplan con las siguientes condiciones:

  • Ser titular de AUH, SUAF (incluidos monotributistas) o Tarjeta Alimentar.

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Presentar DNI argentino vigente.

  • Poseer una cuenta bancaria con CBU activo.

  • Disponer de un teléfono celular con WhatsApp.

  • No figurar en situación de alto riesgo en el Veraz.

No se exige historial crediticio ni recibo de sueldo, lo que facilita el acceso a quienes cuentan con ingresos informales o no han tenido créditos previos.

Montos y tiempos de acreditación

  • AUH: desde $20.000 hasta $2.500.000.

  • SUAF: hasta $3.000.000.

  • Plazos de 6 a 36 cuotas.

  • Depósito en menos de 24 horas, con casos de acreditación inmediata.

Las tasas de interés oscilan entre el 80% y el 120% TNA, aunque hay promociones en bancos públicos que ofrecen costos más bajos e incluso opciones con tasa 0% durante periodos limitados.

El trámite se gestiona íntegramente en línea, con pasos simples y requisitos básicos.

Cómo acceder a estos créditos

El proceso se realiza de forma 100% digital:

  1. Ingresar al sitio web o app de la entidad financiera.

  2. Elegir "Solicitá tu préstamo" o "Simulá tu crédito".

  3. Completar datos personales y CBU.

  4. Subir foto del DNI y validar identidad.

  5. Revisar condiciones y aceptar el contrato.

  6. Esperar la acreditación.

