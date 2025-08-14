AUH de ANSES: detalles del crédito que te entregan rapidísimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en agosto de 2025 una línea de créditos online para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo(AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Tarjeta Alimentar, con el atractivo de una acreditación rápida y requisitos mínimos.
La aprobación se realiza de forma digital y el depósito en la cuenta bancaria se concreta en menos de 24 horas, en algunos casos de manera instantánea. Esta opción está pensada para cubrir necesidades urgentes, ya sea afrontar pagos imprevistos o financiar gastos básicos, y no interfiere con el calendario habitual de pagos de la ANSES ni con otros beneficios sociales.
No es necesario presentar recibo de sueldo ni contar con historial crediticio, lo que amplía las posibilidades de acceso.
ANSES: quiénes pueden acceder a este crédito rápido
Podrán solicitarlo quienes cumplan con las siguientes condiciones:
No se exige historial crediticio ni recibo de sueldo, lo que facilita el acceso a quienes cuentan con ingresos informales o no han tenido créditos previos.
Montos y tiempos de acreditación
AUH: desde $20.000 hasta $2.500.000.
SUAF: hasta $3.000.000.
Plazos de 6 a 36 cuotas.
Depósito en menos de 24 horas, con casos de acreditación inmediata.
Las tasas de interés oscilan entre el 80% y el 120% TNA, aunque hay promociones en bancos públicos que ofrecen costos más bajos e incluso opciones con tasa 0% durante periodos limitados.
El trámite se gestiona íntegramente en línea, con pasos simples y requisitos básicos.
Cómo acceder a estos créditos
El proceso se realiza de forma 100% digital:
Ingresar al sitio web o app de la entidad financiera.
Elegir "Solicitá tu préstamo" o "Simulá tu crédito".
Completar datos personales y CBU.
Subir foto del DNI y validar identidad.
Revisar condiciones y aceptar el contrato.
Esperar la acreditación.