AUH de ANSES: detalles del crédito que te entregan rapidísimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en agosto de 2025 una línea de créditos online para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo(AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Tarjeta Alimentar, con el atractivo de una acreditación rápida y requisitos mínimos.

La aprobación se realiza de forma digital y el depósito en la cuenta bancaria se concreta en menos de 24 horas, en algunos casos de manera instantánea. Esta opción está pensada para cubrir necesidades urgentes, ya sea afrontar pagos imprevistos o financiar gastos básicos, y no interfiere con el calendario habitual de pagos de la ANSES ni con otros beneficios sociales.

No es necesario presentar recibo de sueldo ni contar con historial crediticio, lo que amplía las posibilidades de acceso. Freepik ANSES: quiénes pueden acceder a este crédito rápido Podrán solicitarlo quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Ser titular de AUH, SUAF (incluidos monotributistas) o Tarjeta Alimentar.

Tener entre 18 y 65 años.

Presentar DNI argentino vigente.

Poseer una cuenta bancaria con CBU activo.

Disponer de un teléfono celular con WhatsApp.

No figurar en situación de alto riesgo en el Veraz.

No se exige historial crediticio ni recibo de sueldo, lo que facilita el acceso a quienes cuentan con ingresos informales o no han tenido créditos previos.