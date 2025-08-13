AUH de ANSES: ¿puedo acceder al beneficio si soy monotributista en agosto 2025? La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró quiénes pueden acceder a esta ayuda económica. Por







Anses indicó si los monotributistas pueden acceder al cobro de la AUH. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Asignación Universal por Hijo (AUH), una ayuda económica fundamental para familias de bajos ingresos que cumplen con una serie determinada de requisitos. En ese sentido, despejó la duda sobre si los monotributistas pueden acceder a ella.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik ¿Pueden acceder los monotributistas a la AUH de ANSES en agosto 2025? La Asignación Universal por Hijo se paga a los padres, madres o tutores legales de niños menores de 18 años con el objetivo de garantizarles mejores oportunidades y el acceso a servicios esenciales.

En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que los monotributistas sí pueden acceder al cobro de la AUH, aunque para recibirlo deben cumplir con diversos requisitos:

Contar con el pago mensual en el período correspondiente,

No tener deudas con el organismo

Pertenecer únicamente a las categorías del régimen menores a la I, es decir, las intermedias y las más bajas.

Si ambos parientes están inscriptos en el monotributo, el que tenga la categoría más alta cobrará la prestación, pero en caso de pertenecer a las categorías superiores (de la I a la K) ninguno de ellos podrá obtener el cobro. Por otro lado, para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se puede ser parte de cualquier categoría.