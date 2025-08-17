17 de agosto de 2025 Inicio
ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

La Administración Nacional de la Seguridad Social abonará en agosto este extra. De qué se trata.

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto de 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo que presenten la Libreta AUH recibirán un bono extraordinario de $188.069,40 por cada hijo, correspondiente al 20% retenido durante el año anterior.

El bono extra corresponde al 20% retenido por Anses durante el año anterior.
Atención AUH de ANSES: podés cobrar un bono extra de $376.138

Por otro lado, en los casos de AUH por discapacidad, el pago asciende a $612.401 por hijo. Este beneficio se acredita por única vez y se suma al haber mensual actualizado con el aumento del 1,6% de agosto. El monto final dependerá de la cantidad de hijos registrados y de la condición de cada uno, según lo establecido por la Anses.

El bono de la Anses para beneficiarios de la AUH por hijo sin discapacidad es de $188.069,40.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Su presentación es el requisito excluyente para acceder al pago del 20% retenido de la AUH. Desde 2025, el trámite puede realizarse completamente en línea a través de mi ANSES, tanto por la página web como desde la aplicación oficial.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El procedimiento incluye:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder a "Hijos" > "Libreta AUH" para verificar datos pendientes.

  • Generar, descargar o recibir por correo electrónico la libreta.

  • Imprimirla y completarla en el centro de salud y/o escuela.

  • Subir la imagen en formato JPG (máximo 3 MB) a la plataforma.

  • Confirmar el envío y esperar la notificación de validación.

Cuánto me corresponde por la Libreta de la AUH de ANSES

Los montos varían según cantidad de hijos y si tienen discapacidad:

  • 1 hijo: $188.069,40 o $612.401 con discapacidad.

  • 2 hijos: $376.138,80 o $1.224.802.

  • 3 hijos: $564.208,20 o $1.837.203.

  • 4 hijos: $752.277,60 o $2.449.604.

  • 5 hijos: $940.347,00 o $3.062.005.

  • 6 hijos: $1.128.416,40 o $3.674.406.

La fecha límite para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre.

Hasta cuándo puedo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Para cobrar el bono en 2025, la libreta debe presentarse antes del 31 de diciembre. El pago se realiza junto con los haberes mensuales, hasta 60 días después de la carga del formulario. Quienes no completen el trámite en plazo perderán el derecho a percibir el 20% retenido.

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.

