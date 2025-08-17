17 de agosto de 2025 Inicio
Día del Niño con una sonrisa: Grupo Indalo entregó juguetes al Hogar Arco Iris de Florencio Varela

El equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) llevó artículos donados por varios fabricantes argentinos al establecimiento que aloja a 43 niños de 0 a 7 años sin cuidado parental, hasta la llegada de un grupo familiar, de origen u adoptivo, que los contenga.

Los juguetes entregados por RSE Grupo Indalo en el Hogar Arco iris fueron donados por fabricantes argentinos.

El equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Grupo Indalo entregó juguetes donados por varios fabricantes argentinos al Hogar Arco Iris de Florencio Varela con motivo del Día del Niño, para estimular el derecho al juego reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y despertar sonrisas en los momentos difíciles.

El hogar abrió sus puertas en 1980 y pertenece a la Fundación Padre Miguel. Aloja a 43 niños de 0 a 7 años sin cuidado parental, hasta la llegada de un grupo familiar, de origen u adoptivo, que los contenga.

"Las medidas de abrigo que tienen que ver con el proceso de restitución de derechos o de adopción tardan 180 días, donde se tiene que reevaluar a la familia de origen. Si no está apta para retener a los nenes, ahí se dictamina la adoptabilidad y el nene se da en adopción. Puede demorarse como mucho un año y medio", explicó la directora del hogar, Gabriela Melano a Justo Lamas, director de RSE Grupo Indalo.

Los niños del hogar recibieron con mucha felicidad los juguetes donados por los fabricantes argentinos y celebraron una jornada de juegos y alegría que los ayuda a salir adelante en un momento duro, mientras aguardan por poder formar parte nuevamente de una familia.

