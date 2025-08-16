Atención, beneficiarios de ANSES: cómo acceder a un crédito de $2 millones en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que este mes pueden solicitar un crédito personal de hasta $2.000.000 con trámites digitales y cuotas fijas. Se trata de préstamos que entregan tanto el Banco Provincia como el Banco Nación.
AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.
ANSES: quiénes pueden acceder al crédito
Este préstamo está dirigido exclusivamente a titulares de la AUH y el SUAF. Sin embargo, también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales. Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Cuánto pago de cuota por un crédito de $2 millones
Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas. Por ejemplo, quienes deseen pedir dos millones de pesos en 48 cuotas, pagarán aproximadamente $106.000.
Cómo solicitar el crédito
Este préstamo no se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.
Paso a paso para hacer la solicitud:
- Ingresar al sitio oficial del banco con tu cuenta.
- Buscar la opción de préstamos personales para beneficiarios de AUH/SUAF.
- Completar el formulario con tus datos personales y financieros.
- Simular las cuotas para ver cuánto pagarías mensualmente.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación del banco.
- El proceso es rápido y, en muchos casos, la respuesta llega en pocas horas.