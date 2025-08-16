16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atención, beneficiarios de ANSES: cómo acceder a un crédito de $2 millones en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el paso a paso para solicitar este préstamo.

Por
Anses explicó cómo acceder a un crédito de 2 millones de pesos.

Anses explicó cómo acceder a un crédito de 2 millones de pesos.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que este mes pueden solicitar un crédito personal de hasta $2.000.000 con trámites digitales y cuotas fijas. Se trata de préstamos que entregan tanto el Banco Provincia como el Banco Nación.

Anses indicó cuál es el monto de la cuota por un crédito de $2.000.000.
Te puede interesar:

ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

ANSES: quiénes pueden acceder al crédito

Este préstamo está dirigido exclusivamente a titulares de la AUH y el SUAF. Sin embargo, también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales. Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 75 años.
  • Ser titular de una cuenta en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Contar con DNI vigente y CBU propio (no compartido).
  • Percibir ingresos regulares (ya sea por trabajo o por ANSES).
  • No tener moras graves en Veraz (categoría 3 o superior).

Cuánto pago de cuota por un crédito de $2 millones

Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas. Por ejemplo, quienes deseen pedir dos millones de pesos en 48 cuotas, pagarán aproximadamente $106.000.

Cómo solicitar el crédito

Este préstamo no se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.

Paso a paso para hacer la solicitud:

  1. Ingresar al sitio oficial del banco con tu cuenta.
  2. Buscar la opción de préstamos personales para beneficiarios de AUH/SUAF.
  3. Completar el formulario con tus datos personales y financieros.
  4. Simular las cuotas para ver cuánto pagarías mensualmente.
  5. Enviar la solicitud y esperar la confirmación del banco.
  6. El proceso es rápido y, en muchos casos, la respuesta llega en pocas horas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La falta de actualización de datos puede provocar la suspensión del pago.

Cuidado, ANSES: principales causas de un beneficio que ayuda encontrar trabajo

Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

Atención ANSES: cómo saber si cobro el Programa Volver al Trabajo en agosto 2025

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.

Con qué prestaciones de ANSES es compatible el Programa Volver al Trabajo

El beneficio se paga hasta 60 días después de presentar el certificado.

El beneficio de $85.000 de ANSES para familias por el que todavía hay tiempo para anotarse

Anses definió quiénes cobran $321.000 este mes.

ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder

Rating Cero

Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal.

La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop.
play

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop

El Rey del Rock murió a los 42 años.
play

Encierro en Graceland, somníferos y calmantes: cómo fueron las últimas horas de Elvis Presley antes de morir

La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte"

La artista actuará durante la primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube

Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

últimas noticias

Anses indicó cuál es el monto de la cuota por un crédito de $2.000.000.

ANSES: cuánto pago de cuota por un crédito por $2 milllones

Hace 3 minutos
Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal.

La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky

Hace 6 minutos
La falta de actualización de datos puede provocar la suspensión del pago.

Cuidado, ANSES: principales causas de un beneficio que ayuda encontrar trabajo

Hace 10 minutos
Este jugador tuvo varias convocatorias a la Selección argentina juvenil.

Es hijo de un histórico de la Selección argentina y seguirá su carrera en España

Hace 12 minutos
play
Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop.

Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop

Hace 22 minutos