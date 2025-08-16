Atención, beneficiarios de ANSES: cómo acceder a un crédito de $2 millones en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el paso a paso para solicitar este préstamo. Por







Anses explicó cómo acceder a un crédito de 2 millones de pesos. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que este mes pueden solicitar un crédito personal de hasta $2.000.000 con trámites digitales y cuotas fijas. Se trata de préstamos que entregan tanto el Banco Provincia como el Banco Nación.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik ANSES: quiénes pueden acceder al crédito Este préstamo está dirigido exclusivamente a titulares de la AUH y el SUAF. Sin embargo, también pueden solicitarlo monotributistas de categorías bajas, trabajadores registrados y personas con ingresos formales. Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 75 años.

Ser titular de una cuenta en Banco Nación o Banco Provincia.

Contar con DNI vigente y CBU propio (no compartido).

Percibir ingresos regulares (ya sea por trabajo o por ANSES).

No tener moras graves en Veraz (categoría 3 o superior).

Cuánto pago de cuota por un crédito de $2 millones Los bancos ofrecen simuladores online gratuitos para calcular el valor de las cuotas. Por ejemplo, quienes deseen pedir dos millones de pesos en 48 cuotas, pagarán aproximadamente $106.000.

Cómo solicitar el crédito Este préstamo no se gestiona en Anses, sino directamente en los bancos. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen la opción de solicitarlo 100% online, ya sea desde su página web, home banking o aplicación móvil.

Paso a paso para hacer la solicitud: Ingresar al sitio oficial del banco con tu cuenta. Buscar la opción de préstamos personales para beneficiarios de AUH/SUAF. Completar el formulario con tus datos personales y financieros. Simular las cuotas para ver cuánto pagarías mensualmente. Enviar la solicitud y esperar la confirmación del banco. El proceso es rápido y, en muchos casos, la respuesta llega en pocas horas.