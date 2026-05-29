29 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno fijó el aumento para las tarifas de luz y de gas para junio

Los nuevos importes incluyen un alza de más del 4,5% sobre los precios de Edenor y Edesur, mientras que Metrogas y Naturgy muestran incrementos del 4,4%.

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Las boletas se incrementarán casi en un 5%.

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El Gobierno oficializó este viernes los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas que comenzarán a regir desde junio para los usuarios de todo el país. La actualización contempla subas superiores al 4,5% en la electricidad y del 4,4% en el servicio de gas natural para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La medida fue formalizada a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que aprobó los cuadros tarifarios que deberán aplicar desde este lunes 1° de junio las distribuidoras Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy, entre otras empresas del país.

El incremento llega después de que la Secretaría de Energía decidiera extender durante junio una bonificación adicional del 25% sobre el consumo de gas natural y sumar un descuento extra del 11,97% para la electricidad.

Según explicó el ENRGE en el texto oficial, estas bonificaciones se aplicarán únicamente sobre el costo promedio ponderado anualizado correspondiente al Plan Gas.Ar, en línea con lo establecido por el decreto 943/25. En la práctica, esto implica que los usuarios que todavía reciben subsidios seguirán accediendo a descuentos parciales, mientras que quienes pagan tarifa plena verán reflejado el aumento completo en sus facturas.

Los nuevos cuadros también incorporan los ajustes previstos en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), el esquema que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030 para recomponer los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas.

Tarifa de gas Metrogas
Las tarifas de gas volverán a aumentar en junio.

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En el caso de la electricidad, las resoluciones oficiales establecieron incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD) del 4,68% para Edesur y del 4,75% para Edenor.

De esta manera, para los usuarios residenciales de Edenor de categoría R1, cuyos consumos son de hasta 150 kWh mensuales, el cargo fijo pasará a ser de $1661,69, mientras que el cargo variable será de $71,518 por kWh consumido. En Edesur, en tanto, el cargo fijo será de $1629 y el variable de $70,513 por kWh.

En cuanto al gas natural, las nuevas tarifas también impactarán en las facturas de junio para los usuarios del AMBA. Según la resolución 39, los clientes residenciales de Metrogas sin subsidios pagarán en la categoría R1 un total de $4151,79 en CABA y $4794,64 en el conurbano, lo que representa un aumento del 4,4% respecto de mayo.

Para los usuarios de mayor consumo, agrupados en la categoría R4, las boletas podrán alcanzar hasta $99.190,28 en la Ciudad de Buenos Aires y $53.903,91 en el Gran Buenos Aires.

En el caso de Naturgy, distribuidora que presta servicio en la zona norte del conurbano, la resolución 38 fijó para junio valores de $3401,41 para los usuarios R1 y de hasta $36.423,39 para los R4.

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