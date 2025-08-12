12 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: un grupo puede cobrar un monto superior por mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes son los beneficiados por este monto extra.

Anses explicó cuál es el grupo de AUH que puede cobrar un monto superior.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) entrega todos los meses la Asignación Universal por Hijo, cuyo monto básico en agosto, con el aumento del 1,6%, es de $112.942. Sin embargo, los titulares de la AUH con hijos con discapacidad cobran una cifra superior, que también fue alcanzada por el incremento y supera los $300.000.

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.
AUH ANSES
AUH con discapacidad: quiénes pueden acceder

La AUH por Hijo con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores de niños, niñas o personas adultas con discapacidad sin límite de edad.

Para acceder, el titular a cargo debe estar trabajando (en relación de dependencia, ser monotributista, cobrar seguro de desempleo, entre otras opciones) o ser jubilado, pensionado, beneficiario de una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o estar en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Monto de la AUH con discapacidad en agosto 2025

Este mes, el monto de la AUH por hijo con discapacidad asciende a los $367.757 por cada hijo.

AUH de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Las fechas de cobro se ordenan según el último número de DNI de los titulares:

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto.
