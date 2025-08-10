10 de agosto de 2025 Inicio
SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los montos actualizados de la prestación en agosto de 2025.

Por
El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuánto corresponde cobrar por la Tarjeta Alimentar durante agosto de 2025 a quienes forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El monto depende de la cantidad de hijos a cargo y puede alcanzar los $108.062.

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.
SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. En caso contrario, la persona puede ser dada de baja del programa y quedar excluida del cobro. El objetivo de esta ayuda es garantizar el acceso a alimentos de calidad a familias en situación de vulnerabilidad.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
La Tarjeta Alimentar se paga junto con la AUH, AUE o PNC, según el caso.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

Pueden acceder al beneficio quienes cobren alguna de las siguientes prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años.

  • AUH por discapacidad, sin límite de edad.

  • Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por madre de siete hijos o más.

No es necesario realizar trámites adicionales si los datos familiares están correctamente cargados en Mi ANSES. El cruce automático de información permite que el beneficio se acredite sin gestiones presenciales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Los importes definidos para agosto 2025 se distribuyen según la cantidad de hijos registrados:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

  • Embarazadas con AUE: $52.250

AUH 1 ANSES.png
El beneficio se otorga automáticamente si los datos están bien cargados en Mi ANSES.

Estos montos se acreditan en la misma cuenta donde se cobra la asignación principal. Para confirmar si corresponde el pago, se debe ingresar a Mi ANSES y consultar en la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones".

