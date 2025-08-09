ANSES: activá estos 3 beneficios desde casa para cobrar $183.324 por hijo en agosto 2025

Miles de familias pueden alcanzar un ingreso mensual de $183.324 por hijo en agosto 2025 si activan tres programas compatibles de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Todos los beneficios se gestionan de forma digital y se acreditan en la misma cuenta.
La combinación de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días representa uno de los refuerzos más significativos del calendario social, con foco en las familias con niños en situación de vulnerabilidad. Los requisitos para acceder son simples, no requieren turno previo ni presentación de recibos, y en la mayoría de los casos el otorgamiento es automático.
ANSES AUH 1.png
La Tarjeta Alimentar está disponible para titulares de AUH con hijos hasta 17 años.
Freepik
AUH de ANSES
La AUH tiene un monto bruto de $111.140 por hijo sin discapacidad, de los cuales se cobra mensualmente el 80% ($88.912) y se retiene el 20% hasta completar ciertos requisitos. En el caso de hijos con discapacidad, el valor asciende a $358.545, con un pago efectivo de $286.836 en agosto. Este beneficio es automático para quienes figuran como titulares y se paga según terminación de DNI.
Tarjeta Alimentar de ANSES
El segundo refuerzo corresponde a la Tarjeta Alimentar, que garantiza el acceso a alimentos básicos. En agosto 2025, los montos son:
Son elegibles las personas que cobran AUH con hijos hasta 17 años, titulares de AUE y quienes tienen hijos con discapacidad sin límite de edad. Si el beneficio no se encuentra activo, puede deberse a datos familiares incompletos o desactualizados en Mi ANSES.
ANSES AUH 3.png
El Complemento Leche se deposita automáticamente a quienes tienen hijos menores de 3 años.
Freepik
Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche entrega $42.162 por hijo menor de 3 años. Se paga junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, y está destinado a apoyar el crecimiento saludable durante la primera infancia. No requiere trámite específico, pero los hijos deben estar correctamente cargados en Mi ANSES con DNI, fecha de nacimiento y vínculo validado.