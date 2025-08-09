9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: activá estos 3 beneficios desde casa para cobrar $183.324 por hijo en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cómo acceder a los siguientes refuerzos que elevan el ingreso.

Por
Una familia puede recibir más de $400.000 mensuales si tiene tres hijos y activa todos los beneficios.

Una familia puede recibir más de $400.000 mensuales si tiene tres hijos y activa todos los beneficios.

Freepik

Miles de familias pueden alcanzar un ingreso mensual de $183.324 por hijo en agosto 2025 si activan tres programas compatibles de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Todos los beneficios se gestionan de forma digital y se acreditan en la misma cuenta.

Anses explicó qué es el Complemetp Leche.
Te puede interesar:

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025

La combinación de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días representa uno de los refuerzos más significativos del calendario social, con foco en las familias con niños en situación de vulnerabilidad. Los requisitos para acceder son simples, no requieren turno previo ni presentación de recibos, y en la mayoría de los casos el otorgamiento es automático.

ANSES AUH 1.png
La Tarjeta Alimentar está disponible para titulares de AUH con hijos hasta 17 años.

La Tarjeta Alimentar está disponible para titulares de AUH con hijos hasta 17 años.

AUH de ANSES

La AUH tiene un monto bruto de $111.140 por hijo sin discapacidad, de los cuales se cobra mensualmente el 80% ($88.912) y se retiene el 20% hasta completar ciertos requisitos. En el caso de hijos con discapacidad, el valor asciende a $358.545, con un pago efectivo de $286.836 en agosto. Este beneficio es automático para quienes figuran como titulares y se paga según terminación de DNI.

Tarjeta Alimentar de ANSES

El segundo refuerzo corresponde a la Tarjeta Alimentar, que garantiza el acceso a alimentos básicos. En agosto 2025, los montos son:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 con dos hijos

  • $108.062 con tres o más

Son elegibles las personas que cobran AUH con hijos hasta 17 años, titulares de AUE y quienes tienen hijos con discapacidad sin límite de edad. Si el beneficio no se encuentra activo, puede deberse a datos familiares incompletos o desactualizados en Mi ANSES.

ANSES AUH 3.png
El Complemento Leche se deposita automáticamente a quienes tienen hijos menores de 3 años.

El Complemento Leche se deposita automáticamente a quienes tienen hijos menores de 3 años.

Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche entrega $42.162 por hijo menor de 3 años. Se paga junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar, y está destinado a apoyar el crecimiento saludable durante la primera infancia. No requiere trámite específico, pero los hijos deben estar correctamente cargados en Mi ANSES con DNI, fecha de nacimiento y vínculo validado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó que pagará $42.162 a un grupo de titulares de la AUH que cumpla con ciertos requisitos.

ANSES paga un extra de $42.162 a la AUH en agosto 2025: de qué se trata

Anses indicó cuál es el extra poco conocido al que pueden los beneficiarios de la AUH.

Atención AUH de ANSES: el plus desconocido que podés cobrar en agosto 2025

El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones.

AUH de ANSES: cuánto y cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la Asignación por Embarazo.

AUE de ANSES: cuánto dinero me corresponde y cómo es el calendario de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Los montos de la Prestación Alimentar se mantienen sin cambios.

PNC de ANSES: montos y calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Tres grupos acceden a la Prestación Alimentar según su condición social.

Tarjeta Alimentar de ANSES: los 3 grupos que pueden cobrar hasta $108.062 en agosto 2025

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas?

Hace 3 minutos
Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 30 minutos
Axel Kiciloff cuestióno a Javier Milei tras la cadena nacional. 

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora