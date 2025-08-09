ANSES: activá estos 3 beneficios desde casa para cobrar $183.324 por hijo en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cómo acceder a los siguientes refuerzos que elevan el ingreso. Por







Una familia puede recibir más de $400.000 mensuales si tiene tres hijos y activa todos los beneficios. Freepik

Miles de familias pueden alcanzar un ingreso mensual de $183.324 por hijo en agosto 2025 si activan tres programas compatibles de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Todos los beneficios se gestionan de forma digital y se acreditan en la misma cuenta.

La combinación de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días representa uno de los refuerzos más significativos del calendario social, con foco en las familias con niños en situación de vulnerabilidad. Los requisitos para acceder son simples, no requieren turno previo ni presentación de recibos, y en la mayoría de los casos el otorgamiento es automático.

ANSES AUH 1.png La Tarjeta Alimentar está disponible para titulares de AUH con hijos hasta 17 años. Freepik AUH de ANSES La AUH tiene un monto bruto de $111.140 por hijo sin discapacidad, de los cuales se cobra mensualmente el 80% ($88.912) y se retiene el 20% hasta completar ciertos requisitos. En el caso de hijos con discapacidad, el valor asciende a $358.545, con un pago efectivo de $286.836 en agosto. Este beneficio es automático para quienes figuran como titulares y se paga según terminación de DNI.

Tarjeta Alimentar de ANSES El segundo refuerzo corresponde a la Tarjeta Alimentar, que garantiza el acceso a alimentos básicos. En agosto 2025, los montos son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 con dos hijos

$108.062 con tres o más