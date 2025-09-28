AUE de ANSES: calendario de pagos de octubre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 la Asignación por Embarazo(AUE) se pagará con un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta actualización, el valor general quedó en $117.252. Además, el organismo publicó el calendario de acreditaciones, que se extenderá entre el 10 y el 24 de octubre.
AUE de ANSES: quiénes pueden acceder
La prestación está destinada a personas gestantes con al menos 12 semanas de embarazo. Pueden cobrarla quienes:
De esta manera, la AUE se configura como un ingreso de apoyo para sectores de mayor vulnerabilidad, garantizando acceso a controles médicos y acompañamiento durante el embarazo.
AUE de ANSES: montos de octubre 2025
En octubre de 2025 los montos quedaron fijados en:
AUE ANSES
Los pagos se realizarán entre el 10 y el 24 de octubre según la terminación del DNI.
AUE de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente forma:
DNI terminados en 0: 10 de octubre.
DNI terminados en 1: 14 de octubre.
DNI terminados en 2: 15 de octubre.
DNI terminados en 3: 16 de octubre.
DNI terminados en 4: 17 de octubre.
DNI terminados en 5: 18 de octubre.
DNI terminados en 6: 21 de octubre.
DNI terminados en 7: 22 de octubre.
DNI terminados en 8: 23 de octubre.
DNI terminados en 9: 24 de octubre.