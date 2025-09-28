AUE de ANSES: calendario de pagos de octubre 2025 con aumento confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos montos de la Asignación por Embarazo y detalló el cronograma de cobros del próximo mes. Por







La AUE está destinada a personas gestantes sin obra social y con al menos 12 semanas de embarazo. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 la Asignación por Embarazo(AUE) se pagará con un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta actualización, el valor general quedó en $117.252. Además, el organismo publicó el calendario de acreditaciones, que se extenderá entre el 10 y el 24 de octubre.

AUE ANSES El monto de octubre será de $117.252 y de $152.428 en la Zona 1. Freepik

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder La prestación está destinada a personas gestantes con al menos 12 semanas de embarazo. Pueden cobrarla quienes:

No cuenten con obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.

Sean extranjeras con más de tres años de residencia en el país.

Sean beneficiarias de programas sociales.

De esta manera, la AUE se configura como un ingreso de apoyo para sectores de mayor vulnerabilidad, garantizando acceso a controles médicos y acompañamiento durante el embarazo.

AUE de ANSES: montos de octubre 2025 En octubre de 2025 los montos quedaron fijados en: $117.252 para la prestación general.

$152.428 para la Zona 1. AUE ANSES Los pagos se realizarán entre el 10 y el 24 de octubre según la terminación del DNI. Freepik AUE de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente forma: DNI terminados en 0: 10 de octubre .

DNI terminados en 1: 14 de octubre .

DNI terminados en 2: 15 de octubre .

DNI terminados en 3: 16 de octubre .

DNI terminados en 4: 17 de octubre .

DNI terminados en 5: 18 de octubre .

DNI terminados en 6: 21 de octubre .

DNI terminados en 7: 22 de octubre .

DNI terminados en 8: 23 de octubre .

DNI terminados en 9: 24 de octubre.