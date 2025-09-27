27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

No es la AUH de ANSES: el beneficio para padres que aumenta en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que hay una prestación que se entrega por única vez en situaciones especiales.

Por
Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.

Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un beneficio clave para un grupo de padres que no es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción, destinada a aquellas familias que hayan registrado este acontecimiento en un plazo de no más de dos años. Además, para octubre, esta prestación también tendrá el incremento del 1,9%.

El monto de la AUH para octubre será de $117.250,96 y se abona el 80 % hasta presentar la Libreta.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: confirmaron el bono de 3 variantes para octubre 2025

Madre hijo AUH

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden acceder a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción los siguientes grupos:

  • Trabajadores registrados,
  • Monotributistas habilitados,
  • Personas que cobren por ART
  • Titulares de la Prestación por Desempleo,
  • Trabajadores rurales o de temporada,
  • Jubilados/pensionados del SIPA.
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo.

Los requisitos principales son contar con la sentencia judicial firme de adopción y no superar los topes de ingresos familiares vigentes.

APU por Adopción de ANSES: monto de octubre 2025

Con la suba del 1,9%, el monto de esta asignación en octubre será de $408.575, frente a los $401.074 establecidos para septiembre.

Cómo acceder a las APU de ANSES

El pago único por adopción debe gestionarse en Anses dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial de adopción. La solicitud se realiza en las oficinas del organismo con turno previo y presentando la documentación que respalde el proceso judicial.

Es importante señalar que el monto liquidado corresponde siempre al vigente en el mes de la sentencia. Por lo tanto, el importe final que cobra la familia depende de la fecha de la resolución judicial y no del momento en el que se realice el trámite ante Anses. De esta manera, las familias titulares de AUH y SUAF obtengan una sentencia de adopción en octubre percibirán un pago único de $408.575.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó qué pasará con el bono de $70.000.

Qué pasará con el bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025

Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

Rating Cero

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

últimas noticias

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Hace 14 minutos
La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Hace 26 minutos
La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Hace 31 minutos
Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Hace 58 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Hace 1 hora