No es la AUH de ANSES: el beneficio para padres que aumenta en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que hay una prestación que se entrega por única vez en situaciones especiales.

Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un beneficio clave para un grupo de padres que no es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción , destinada a aquellas familias que hayan registrado este acontecimiento en un plazo de no más de dos años. Además, para octubre, esta prestación también tendrá el incremento del 1,9%.

Los requisitos principales son contar con la sentencia judicial firme de adopción y no superar los topes de ingresos familiares vigentes.

APU por Adopción de ANSES: monto de octubre 2025

Con la suba del 1,9%, el monto de esta asignación en octubre será de $408.575, frente a los $401.074 establecidos para septiembre.

Cómo acceder a las APU de ANSES

El pago único por adopción debe gestionarse en Anses dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial de adopción. La solicitud se realiza en las oficinas del organismo con turno previo y presentando la documentación que respalde el proceso judicial.

Es importante señalar que el monto liquidado corresponde siempre al vigente en el mes de la sentencia. Por lo tanto, el importe final que cobra la familia depende de la fecha de la resolución judicial y no del momento en el que se realice el trámite ante Anses. De esta manera, las familias titulares de AUH y SUAF obtengan una sentencia de adopción en octubre percibirán un pago único de $408.575.