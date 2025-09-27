AUH de ANSES: confirmaron el bono de 3 variantes para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) estará acompañada por la Tarjeta Alimentar, un bono que se paga en tres variantes según la cantidad de hijos en el hogar: un monto para un hijo, otro para dos y un tercero para familias con tres o más. Este refuerzo busca sostener el poder de compra de los beneficiarios y se suma al ajuste mensual que aplica el organismo previsional.
AUH de ANSES: monto de octubre 2025
Para el décimo mes del año, el valor oficial de la AUH quedó establecido en $117.250,96 por hijo, según el incremento del 1,9 % que se aplica en línea con la inflación de agosto. De esa cifra, Anses abonará mensualmente el 80 % —equivalente a $93.800,77— mientras que el 20 % restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que valida escolaridad, vacunación y controles de salud.
Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder
Para recibir la Tarjeta Alimentar no se necesita inscripción previa ni gestión en oficinas: Anses realiza cruces de datos para determinar quiénes cumplen los requisitos. Entre las condiciones principales figuran:
De esta manera, la prestación busca reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.
Los valores de $52.250, $81.936 y $108.062 se acreditan según la cantidad de hijos.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
En octubre de 2025, los importes de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto a los meses anteriores:
$52.250 para hogares con un hijo o personas embarazadas en régimen de AUH.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para hogares con tres o más hijos.
Estos montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se abona la AUH, sin necesidad de gestión adicional.