27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: confirmaron el bono de 3 variantes para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo para el próximo mes, junto con beneficios adicionales que complementan los ingresos de las familias.

Por
El monto de la AUH para octubre será de $117.250

El monto de la AUH para octubre será de $117.250,96 y se abona el 80 % hasta presentar la Libreta.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) estará acompañada por la Tarjeta Alimentar, un bono que se paga en tres variantes según la cantidad de hijos en el hogar: un monto para un hijo, otro para dos y un tercero para familias con tres o más. Este refuerzo busca sostener el poder de compra de los beneficiarios y se suma al ajuste mensual que aplica el organismo previsional.

Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.
Te puede interesar:

No es la AUH de ANSES: el beneficio para padres que aumenta en octubre 2025

ANSES AUH 2.png
La Tarjeta Alimentar alcanza a familias con hijos de hasta 14 años y titulares de AUH o AUE.

La Tarjeta Alimentar alcanza a familias con hijos de hasta 14 años y titulares de AUH o AUE.

AUH de ANSES: monto de octubre 2025

Para el décimo mes del año, el valor oficial de la AUH quedó establecido en $117.250,96 por hijo, según el incremento del 1,9 % que se aplica en línea con la inflación de agosto. De esa cifra, Anses abonará mensualmente el 80 % —equivalente a $93.800,77— mientras que el 20 % restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que valida escolaridad, vacunación y controles de salud.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

Para recibir la Tarjeta Alimentar no se necesita inscripción previa ni gestión en oficinas: Anses realiza cruces de datos para determinar quiénes cumplen los requisitos. Entre las condiciones principales figuran:

  • Tener hijos de hasta 14 años, o personas con discapacidad sin límite de edad.

  • Estar inscripto en AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

  • No contar con ingresos formales elevados que superen los topes establecidos por el organismo.

De esta manera, la prestación busca reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.

ANSES AUH 1.png
Los valores de $52.250, $81.936 y $108.062 se acreditan según la cantidad de hijos.

Los valores de $52.250, $81.936 y $108.062 se acreditan según la cantidad de hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

En octubre de 2025, los importes de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto a los meses anteriores:

  • $52.250 para hogares con un hijo o personas embarazadas en régimen de AUH.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para hogares con tres o más hijos.

Estos montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se abona la AUH, sin necesidad de gestión adicional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó qué pasará con el bono de $70.000.

Qué pasará con el bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025

Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

Rating Cero

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

últimas noticias

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Hace 9 minutos
La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Hace 21 minutos
La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Hace 26 minutos
Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Hace 53 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Hace 57 minutos