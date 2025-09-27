AUH de ANSES: confirmaron el bono de 3 variantes para octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo para el próximo mes, junto con beneficios adicionales que complementan los ingresos de las familias. Por







El monto de la AUH para octubre será de $117.250,96 y se abona el 80 % hasta presentar la Libreta. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) estará acompañada por la Tarjeta Alimentar, un bono que se paga en tres variantes según la cantidad de hijos en el hogar: un monto para un hijo, otro para dos y un tercero para familias con tres o más. Este refuerzo busca sostener el poder de compra de los beneficiarios y se suma al ajuste mensual que aplica el organismo previsional.

ANSES AUH 2.png La Tarjeta Alimentar alcanza a familias con hijos de hasta 14 años y titulares de AUH o AUE. Freepik

AUH de ANSES: monto de octubre 2025 Para el décimo mes del año, el valor oficial de la AUH quedó establecido en $117.250,96 por hijo, según el incremento del 1,9 % que se aplica en línea con la inflación de agosto. De esa cifra, Anses abonará mensualmente el 80 % —equivalente a $93.800,77— mientras que el 20 % restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que valida escolaridad, vacunación y controles de salud.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder Para recibir la Tarjeta Alimentar no se necesita inscripción previa ni gestión en oficinas: Anses realiza cruces de datos para determinar quiénes cumplen los requisitos. Entre las condiciones principales figuran:

Tener hijos de hasta 14 años , o personas con discapacidad sin límite de edad.

Estar inscripto en AUH , AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

No contar con ingresos formales elevados que superen los topes establecidos por el organismo.