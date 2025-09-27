Qué pasará con el bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el pago de este extra para el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. Y en ese sentido, ya le confirmó a los jubilados y pensionados que volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 a los titulares del haber mínimo. Además, el próximo mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,9%.

No es la AUH de ANSES: el beneficio para padres que aumenta en octubre 2025

Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

El bono de $70.000 se volverá a entregar en octubre. Este beneficio se otorga a j ubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88 . Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.

El bono se suma al haber mensual para garantizar que todos los beneficiarios alcancen un ingreso mínimo de $396.304,88. Este refuerzo se implementó en marzo de 2024 y se mantiene sin modificaciones en su valor.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $326.304,88, mientras que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.016,96. Las Pensiones No Contributivas se ubicarán en $228.381,85. Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.195.498,72.