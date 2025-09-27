27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué pasará con el bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el pago de este extra para el próximo mes.

Por
Anses informó qué pasará con el bono de $70.000.

Anses informó qué pasará con el bono de $70.000.

anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. Y en ese sentido, ya le confirmó a los jubilados y pensionados que volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 a los titulares del haber mínimo. Además, el próximo mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,9%.

Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.
Te puede interesar:

No es la AUH de ANSES: el beneficio para padres que aumenta en octubre 2025

Jubilados ANSES
Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

Bono de $70.000 de ANSES: qué pasará en octubre 2025

El bono de $70.000 se volverá a entregar en octubre. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Cobran esta ayuda los titulares de:

  • Jubilación mínima
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensión No Contributiva

El bono se suma al haber mensual para garantizar que todos los beneficiarios alcancen un ingreso mínimo de $396.304,88. Este refuerzo se implementó en marzo de 2024 y se mantiene sin modificaciones en su valor.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $326.304,88, mientras que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.016,96. Las Pensiones No Contributivas se ubicarán en $228.381,85. Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.195.498,72.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El monto de la AUH para octubre será de $117.250,96 y se abona el 80 % hasta presentar la Libreta.

AUH de ANSES: confirmaron el bono de 3 variantes para octubre 2025

Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

Rating Cero

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

últimas noticias

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Hace 7 minutos
La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Hace 19 minutos
La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Hace 24 minutos
Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Hace 51 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Hace 55 minutos