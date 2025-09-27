Qué pasará con el bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. Y en ese sentido, ya le confirmó a los jubilados y pensionados que volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 a los titulares del haber mínimo. Además, el próximo mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,9%.
Bono de $70.000 de ANSES: qué pasará en octubre 2025
El bono de $70.000 se volverá a entregar en octubre. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
Cobran esta ayuda los titulares de:
El bono se suma al haber mensual para garantizar que todos los beneficiarios alcancen un ingreso mínimo de $396.304,88. Este refuerzo se implementó en marzo de 2024 y se mantiene sin modificaciones en su valor.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025
Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $326.304,88, mientras que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.016,96. Las Pensiones No Contributivas se ubicarán en $228.381,85. Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.195.498,72.