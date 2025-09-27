El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) obliga a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a presentar la Libreta AUH. Se trata de un documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de niños y adolescentes, y además, habilita el cobro de hasta $796.122.
Montos de la Libreta de la AUH de ANSES
El 20% mensual retenido de la AUH se acumula a lo largo del año y, una vez que se entrega la Libreta, se libera en un único pago. Este año, los montos de las devoluciones son los siguientes:
Una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.
Quiénes deben presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El beneficio corresponde a:
- Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.
- En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
- Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.
AUH ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó la fecha límite para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Anses informó que el plazo límite para entregar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre. Cabe aclarar que cuanto antes se realice la carga, antes se acreditará el pago acumulado.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El trámite se puede realizar desde la web o la app de Mi Anses:
- Ingresar a Mi ANSES: entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar.
- Verificar la información de los hijos: en la sección Hijos > Libreta AUH, consultar los datos de tus hijos o personas a cargo. Si falta información, aparecerá un aviso.
- Generar la Libreta: si hay campos pendientes (educación, salud, vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta”. Se puede descargar en PDF o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario: el documento debe imprimirse en una sola hoja, en buena calidad y con todas las secciones visibles.
- Llevar a la escuela o centro de salud: en la escuela, deben certificar la asistencia escolar. En el centro de salud, deben completar los controles médicos y de vacunación.
- Sacar la foto del formulario completo: colocar la libreta en una superficie plana y bien iluminada.
- Subir el formulario a Mi ANSES: volver a ingresar a Mi ANSES, en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, cargar la foto y completar el trámite.
- Confirmación final: vas a recibir un correo electrónico confirmando que la carga fue realizada correctamente.