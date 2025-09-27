El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el paso a paso para acceder a este monto.

Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) obliga a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a presentar la Libreta AUH. Se trata de un documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de niños y adolescentes, y además, habilita el cobro de hasta $796.122.

Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH

El 20% mensual retenido de la AUH se acumula a lo largo del año y, una vez que se entrega la Libreta, se libera en un único pago. Este año, los montos de las devoluciones son los siguientes:

Una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

Quiénes deben presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El beneficio corresponde a:

Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

AUH ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó la fecha límite para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo. Freepik

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Anses informó que el plazo límite para entregar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre. Cabe aclarar que cuanto antes se realice la carga, antes se acreditará el pago acumulado.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite se puede realizar desde la web o la app de Mi Anses: