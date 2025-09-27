27 de septiembre de 2025 Inicio
El trámite de ANSES con el que se puede cobrar un extra de hasta $796.122

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el paso a paso para acceder a este monto.

Por
Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

Anses explicó que hay un trámite que habilita el cobro de hasta $796.122.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) obliga a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a presentar la Libreta AUH. Se trata de un documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de niños y adolescentes, y además, habilita el cobro de hasta $796.122.

Anses informó sobre un beneficio especial para padres que no es la AUH.
LIBRETA AUH
Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH

Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH

Montos de la Libreta de la AUH de ANSES

El 20% mensual retenido de la AUH se acumula a lo largo del año y, una vez que se entrega la Libreta, se libera en un único pago. Este año, los montos de las devoluciones son los siguientes:

Zona General

  • Por cada hijo menor: $188.069,40
  • Por hijo con discapacidad: $612.401,00

Zona Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y localidades designadas de Río Negro)

  • Por cada hijo menor: $244.491,60
  • Por hijo con discapacidad: $796.122,60

Una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

Quiénes deben presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El beneficio corresponde a:

  • Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.
  • En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
  • Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.
AUH ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó la fecha límite para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó la fecha límite para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Anses informó que el plazo límite para entregar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre. Cabe aclarar que cuanto antes se realice la carga, antes se acreditará el pago acumulado.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite se puede realizar desde la web o la app de Mi Anses:

  1. Ingresar a Mi ANSES: entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar.
  2. Verificar la información de los hijos: en la sección Hijos > Libreta AUH, consultar los datos de tus hijos o personas a cargo. Si falta información, aparecerá un aviso.
  3. Generar la Libreta: si hay campos pendientes (educación, salud, vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta”. Se puede descargar en PDF o enviarla por correo electrónico.
  4. Imprimir el formulario: el documento debe imprimirse en una sola hoja, en buena calidad y con todas las secciones visibles.
  5. Llevar a la escuela o centro de salud: en la escuela, deben certificar la asistencia escolar. En el centro de salud, deben completar los controles médicos y de vacunación.
  6. Sacar la foto del formulario completo: colocar la libreta en una superficie plana y bien iluminada.
  7. Subir el formulario a Mi ANSES: volver a ingresar a Mi ANSES, en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, cargar la foto y completar el trámite.
  8. Confirmación final: vas a recibir un correo electrónico confirmando que la carga fue realizada correctamente.
