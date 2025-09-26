26 de septiembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las condiciones y montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo que regirán a partir de mes que viene.

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2025 es necesario cumplir con ciertos requisitos de acceso, como ser madre, padre o titular con hijos a cargo y acreditar la documentación solicitada. En paralelo, confirmó que el beneficio tendrá un incremento del 1,87%, lo que llevará el monto a $117.240 por menor y $381.753 por hijo con discapacidad.

ANSES AUH.png
El beneficio alcanza a padres desocupados, informales o monotributistas sociales con hijos a cargo.

El beneficio alcanza a padres desocupados, informales o monotributistas sociales con hijos a cargo.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

  • Desocupados
  • Trabajadores informales
  • Empleados de casas particulares
  • Monotributistas sociales

También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

Requisitos de la AUH de ANSES

Entre los requisitos principales, el titular debe ser argentino y residir en el país o, en caso de extranjeros, contar con al menos dos años de residencia. El hijo debe ser soltero y cumplir con la edad establecida.

La documentación incluye DNI de titular e hijos, partidas de nacimiento y, en caso de corresponder, certificados de matrimonio o convivencia. Además, se exige la Libreta AUH para acceder al total del beneficio retenido. El trámite puede iniciarse en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se deben actualizar datos personales y vínculos familiares.

ANSES AUH 2.png
En octubre la AUH será de $117.240 por menor y $381.753 por hijo con discapacidad.

En octubre la AUH será de $117.240 por menor y $381.753 por hijo con discapacidad.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Desde octubre, los valores serán los siguientes:

  • AUH por menor: $117.240 (pago directo: $93.792).

  • AUH por hijo con discapacidad: $381.753 (pago directo: $305.402,40).

El incremento también impactará en las asignaciones familiares y pensiones, ya que se aplicará el mismo porcentaje de movilidad.

