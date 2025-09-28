ANSES deposita $117.252 desde el 10 de octubre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos y los montos actualizados de la Asignación por Embarazo correspondientes al próximo mes. Por







El valor en octubre es de $117.252 y de $152.428 en la Zona 1. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá un valor de $117.252 desde octubre de 2025, con un incremento del 1,9% vinculado a la inflación de agosto. En la Zona 1 —Patagonia, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones— el monto será de $152.428. Los pagos comienzan el 10 de octubre, según la terminación del DNI.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social La AUE se otorga a personas gestantes sin obra social y con más de 12 semanas de embarazo. Freepik

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder La AUE está destinada a personas gestantes que cumplan con requisitos específicos: tener 12 semanas de embarazo o más, residir en Argentina (mínimo de tres años para extranjeras) y no contar con obra social, salvo casos como trabajadoras de casas particulares o monotributistas sociales.

También acceden quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadoras informales registradas en programas sociales y beneficiarias de la seguridad social sin cobertura médica. Esta asignación se otorga a un solo titular y busca garantizar la atención de la madre y el desarrollo saludable del embarazo.

AUE de ANSES: montos de octubre 2025 En octubre de 2025 los montos de la AUE quedaron fijados en:

$117.252 para la prestación general.

$152.428 para la Zona 1. AUE ANSES Los pagos se realizarán entre el 10 y el 24 de octubre, según la terminación del DNI. Freepik AUE de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 El calendario de pagos definido por ANSES para la Asignación por Embarazo establece las siguientes fechas: DNI terminados en 0: 10 de octubre .

DNI terminados en 1: 14 de octubre .

DNI terminados en 2: 15 de octubre .

DNI terminados en 3: 16 de octubre .

DNI terminados en 4: 17 de octubre .

DNI terminados en 5: 18 de octubre .

DNI terminados en 6: 21 de octubre .

DNI terminados en 7: 22 de octubre .

DNI terminados en 8: 23 de octubre .

DNI terminados en 9: 24 de octubre.