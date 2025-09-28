28 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES deposita $117.252 desde el 10 de octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos y los montos actualizados de la Asignación por Embarazo correspondientes al próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá un valor de $117.252 desde octubre de 2025, con un incremento del 1,9% vinculado a la inflación de agosto. En la Zona 1 —Patagonia, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones— el monto será de $152.428. Los pagos comienzan el 10 de octubre, según la terminación del DNI.

Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI en cada prestación.
ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025: el listado completo

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
AUE de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUE está destinada a personas gestantes que cumplan con requisitos específicos: tener 12 semanas de embarazo o más, residir en Argentina (mínimo de tres años para extranjeras) y no contar con obra social, salvo casos como trabajadoras de casas particulares o monotributistas sociales.

También acceden quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadoras informales registradas en programas sociales y beneficiarias de la seguridad social sin cobertura médica. Esta asignación se otorga a un solo titular y busca garantizar la atención de la madre y el desarrollo saludable del embarazo.

AUE de ANSES: montos de octubre 2025

En octubre de 2025 los montos de la AUE quedaron fijados en:

  • $117.252 para la prestación general.

  • $152.428 para la Zona 1.

AUE ANSES
AUE de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos definido por ANSES para la Asignación por Embarazo establece las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre.

  • DNI terminados en 1: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 2: 15 de octubre.

  • DNI terminados en 3: 16 de octubre.

  • DNI terminados en 4: 17 de octubre.

  • DNI terminados en 5: 18 de octubre.

  • DNI terminados en 6: 21 de octubre.

  • DNI terminados en 7: 22 de octubre.

  • DNI terminados en 8: 23 de octubre.

  • DNI terminados en 9: 24 de octubre.

