26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó qué pasos seguir ante la falta de acreditación de la prestación correspondientes a este mes.

Por
Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) expresó que los pagos de las Becas Progresar de septiembre pueden presentarse demoras o rechazos. Este programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos con un aporte mensual. Ante la falta de acreditación, el organismo estableció un mecanismo para realizar reclamos dentro de los plazos establecidos.

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.
Te puede interesar:

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

Becas Progresar ANSES
Entre las causas de rechazo figuran ingresos altos, falta de certificación académica o errores en el sistema.

Entre las causas de rechazo figuran ingresos altos, falta de certificación académica o errores en el sistema.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2025

En septiembre, los valores se mantienen sin cambios respecto de agosto. Los beneficiarios de Progresar Enfermería perciben $35.000 mensuales, mientras que quienes reciben otras líneas del programa acceden a $28.000. Cabe destacar que el 80% del monto se abona todos los meses y el 20% restante se entrega al cierre del ciclo lectivo, siempre que se acredite la condición de alumno regular.

Por qué pueden no pagar las Becas Progresar de ANSES

Existen diferentes motivos por los que la asignación puede no acreditarse. Entre ellos:

  • La falta de presentación en tiempo y forma de la certificación de avance académico.
  • Ingresos familiares que superen los tres Salarios Mínimos.
  • Cambios de institución educativa sin actualización de datos.

También pueden darse casos de errores en el sistema, que clasifican al beneficiario como incumplidor. Ante estas situaciones, Anses recordó que el plazo para iniciar un reclamo es de 15 días hábiles desde la fecha de inicio de pagos, es decir, hasta el 1 de agosto para el período de julio.

Becas Progresar ANSES
El reclamo puede iniciarse online en Mi Argentina dentro del plazo de 15 días hábiles.

El reclamo puede iniciarse online en Mi Argentina dentro del plazo de 15 días hábiles.

Cómo hacer el reclamo por las Becas Progresar de ANSES

El trámite de reclamo se gestiona de manera digital. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a la página oficial de Progresar.

  • Acceder con usuario y clave de Mi Argentina.

  • Seleccionar la sección “Reclamos” o “Consultas”.

  • Completar el formulario con datos personales.

  • Adjuntar la documentación que justifique la situación.

  • Enviar la solicitud y conservar el número de trámite como constancia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 26 de septiembre

La jubilación mínima en octubre será de $326.266, impactando en millones de beneficiarios.

Confirmado: jubilados tendrán aumento más dos "plus" en octubre 2025

ANSES explicó cómo evitar posibles estafas.

La advertencia de ANSES para no caer en estafas en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento basado en la inflación.

ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre 2025: los nuevos montos

Rating Cero

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
play

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

últimas noticias

La última reunion del Consejo de Mayo. 

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

Hace 12 minutos
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.400

Hace 1 hora
Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball.

Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Hace 1 hora
El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Hace 1 hora