Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó qué pasos seguir ante la falta de acreditación de la prestación correspondientes a este mes.

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) expresó que los pagos de las Becas Progresar de septiembre pueden presentarse demoras o rechazos . Este programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano , busca acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos con un aporte mensual. Ante la falta de acreditación, el organismo estableció un mecanismo para realizar reclamos dentro de los plazos establecidos .

Entre las causas de rechazo figuran ingresos altos, falta de certificación académica o errores en el sistema.

En septiembre, los valores se mantienen sin cambios respecto de agosto . Los beneficiarios de Progresar Enfermería perciben $35.000 mensuales , mientras que quienes reciben otras líneas del programa acceden a $28.000 . Cabe destacar que el 80% del monto se abona todos los meses y el 20% restante se entrega al cierre del ciclo lectivo , siempre que se acredite la condición de alumno regular .

Existen diferentes motivos por los que la asignación puede no acreditarse. Entre ellos:

También pueden darse casos de errores en el sistema, que clasifican al beneficiario como incumplidor. Ante estas situaciones, Anses recordó que el plazo para iniciar un reclamo es de 15 días hábiles desde la fecha de inicio de pagos, es decir, hasta el 1 de agosto para el período de julio.

Becas Progresar ANSES El reclamo puede iniciarse online en Mi Argentina dentro del plazo de 15 días hábiles. Freepik

Cómo hacer el reclamo por las Becas Progresar de ANSES

El trámite de reclamo se gestiona de manera digital. Los pasos son los siguientes: