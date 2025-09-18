Atención ANSES: se confirmó un extra para jubilados en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el aumento de haberes y el pago adicional desde el próximo mes. Por







El bono extraordinario de $70.000 beneficiará a quienes perciban ingresos menores a $396.304,88. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un refuerzo económico que se aplicará junto al aumento mensual de jubilaciones y pensiones en octubre de 2025. La medida contempla un incremento por inflación y un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios en un contexto de suba sostenida de precios.

Anses - Jubilación Con el refuerzo, los haberes finales de las prestaciones mínimas superarán los $298.000. Pexels

Sube la jubilación de ANSES en octubre 2025 La actualización de octubre se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó una variación del 1,9%. Con esta cifra, la jubilación mínima pasará de $320.220,69 a $326.304,88, mientras que el haber máximo trepará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

El ajuste también impactará en otros beneficios: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $256.150,11 a $261.016,96, y las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán de $224.123,50 a $228.381,85. Estos incrementos mantienen la pauta de movilidad mensual que busca atenuar los efectos de la inflación en los haberes previsionales.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en octubre 2025 El refuerzo anunciado alcanzará a jubilados y pensionados cuyos ingresos sean menores a $396.304,88. Para quienes estén cerca de ese tope, el pago será proporcional. Con la incorporación del bono:

La jubilación mínima ascenderá a $396.304,88.

La PUAM llegará a $331.016,96.

Las PNC a $298.381,85. Anses - Jubilación El aumento de octubre eleva la jubilación mínima a $326.304,88 y el haber máximo a $2.195.498,72. Pexels Este bono previsional, vigente desde marzo de 2024, seguirá aplicándose para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Los beneficiarios podrán consultar la acreditación de las sumas en los recibos digitales que emite ANSES en las fechas de pago habituales.