ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025: el listado completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió todas las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán durante el próximo mes.

Por
Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 se aplicará un incremento del 1,9% en todas sus prestaciones, en línea con la inflación de agosto medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, los jubilados y pensionados que perciben la mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000.

La AUE está destinada a personas gestantes sin obra social y con al menos 12 semanas de embarazo.
Anses - Jubilación
ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y contempla a todas las prestaciones: jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre.

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.

  • DNI terminados en 6: 17 de octubre.

  • DNI terminados en 7: 18 de octubre.

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre.

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.

  • DNI terminados en 6: 17 de octubre.

  • DNI terminados en 7: 18 de octubre.

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre.

  • DNI terminados en 1: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 2: 15 de octubre.

  • DNI terminados en 3: 16 de octubre.

  • DNI terminados en 4: 17 de octubre.

  • DNI terminados en 5: 18 de octubre.

  • DNI terminados en 6: 21 de octubre.

  • DNI terminados en 7: 22 de octubre.

  • DNI terminados en 8: 23 de octubre.

  • DNI terminados en 9: 24 de octubre.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
Otras asignaciones

  • Prenatal y Maternidad: pagos entre el 10 y el 17 de octubre según terminación de DNI.

  • Prestación por Desempleo: pagos entre el 21 y 25 de octubre.

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre.

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre.

