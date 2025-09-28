ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025: el listado completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió todas las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán durante el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 se aplicará un incremento del 1,9% en todas sus prestaciones, en línea con la inflación de agosto medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, los jubilados y pensionados que perciben la mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000.