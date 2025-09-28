APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los nuevos valores y el calendario de las Asignaciones de Pago Único que regirán durante el próximo mes.

Para acceder al beneficio se debe presentar DNI y la documentación que acredite el nacimiento, matrimonio o adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que en octubre de 2025 las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen los conceptos de Nacimiento , Adopción y Matrimonio , se abonarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre , sin importar la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los montos de las APU en octubre son de $68.341 por nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio.

Con la actualización del 1,9% correspondiente a la inflación de agosto , las APU quedaron definidas en los siguientes valores:

Estas asignaciones se pagan por única vez y están sujetas a un t ope de ingresos familiares de $4.718.516 brutos . El beneficio busca acompañar a los hogares en momentos clave de la vida familiar, brindando un refuerzo económico inmediato.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Los pagos se realizarán del 9 de octubre al 11 de noviembre, acreditándose directamente en la cuenta bancaria declarada en ANSES. Para acceder, es necesario presentar la documentación correspondiente:

DNI vigente.

Partida de nacimiento o acta de matrimonio, y en el caso de adopción, la sentencia judicial.

El trámite puede gestionarse en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en las oficinas con turno previo.