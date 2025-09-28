28 de septiembre de 2025 Inicio
APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los nuevos valores y el calendario de las Asignaciones de Pago Único que regirán durante el próximo mes.

Por
Para acceder al beneficio se debe presentar DNI y la documentación que acredite el nacimiento, matrimonio o adopción.

Para acceder al beneficio se debe presentar DNI y la documentación que acredite el nacimiento, matrimonio o adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que en octubre de 2025 las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen los conceptos de Nacimiento, Adopción y Matrimonio, se abonarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre, sin importar la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI en cada prestación.
APU ANSES Matrimonio
Los montos de las APU en octubre son de $68.341 por nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio.

Los montos de las APU en octubre son de $68.341 por nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio.

APU de ANSES: montos de octubre 2025

Con la actualización del 1,9% correspondiente a la inflación de agosto, las APU quedaron definidas en los siguientes valores:

  • Nacimiento: $68.341.

  • Adopción: $408.616.

  • Matrimonio: $102.330.

Estas asignaciones se pagan por única vez y están sujetas a un tope de ingresos familiares de $4.718.516 brutos. El beneficio busca acompañar a los hogares en momentos clave de la vida familiar, brindando un refuerzo económico inmediato.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Los pagos se realizarán del 9 de octubre al 11 de noviembre, acreditándose directamente en la cuenta bancaria declarada en ANSES. Para acceder, es necesario presentar la documentación correspondiente:

  • DNI vigente.
  • Partida de nacimiento o acta de matrimonio, y en el caso de adopción, la sentencia judicial.
APU ANSES 3
El pago se realizará entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.

El pago se realizará entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.

El trámite puede gestionarse en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en las oficinas con turno previo.

