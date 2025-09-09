ANSES: todos los beneficios para embarazadas y recién nacidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece distintos programas de acompañamiento económico y social destinados a personas gestantes y a familias con recién nacidos.

Anses ofrece múltiples beneficios destinados a acompañar a las personas gestantes desde el embarazo hasta la primera infancia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda más de seis programas de apoyo para embarazadas y recién nacidos . Estas políticas buscan garantizar el cuidado integral durante la gestación y los primeros meses de vida del bebé, a través de asignaciones económicas y planes de protección social.

Este beneficio se destina a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad . Uno de los requisitos principales es tener un embarazo de 12 semanas o más y estar inscripta en el Programa Sumar .

La Asignación por Embarazo garantiza ingresos a quienes atraviesan la gestación en situación de vulnerabilidad.

El pago se realiza de manera automática , aunque en algunos casos el trámite debe gestionarse de forma presencial en oficinas de ANSES con turno previo. Cada mes se cobra el 80% del monto , mientras que el 20% restante se acredita al presentar el formulario correspondiente luego del nacimiento.

Asignación por Maternidad

Su objetivo es garantizar los ingresos de quienes trabajan en relación de dependencia o en casas particulares durante la licencia por maternidad. El monto equivale al sueldo bruto de la trabajadora y se abona según el calendario de pagos de asignaciones familiares. Para acceder, se requiere al menos 3 meses de antigüedad laboral y tener 12 semanas de gestación como mínimo.

Asignación Familiar por Prenatal

Este programa acompaña a:

Trabajadoras en relación de dependencia.

Monotributistas de categorías bajas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Se cobra mensualmente desde las 12 semanas de embarazo hasta el nacimiento. Los ingresos familiares deben estar dentro de los topes vigentes y la información debe estar acreditada en ANSES.

Plan 1000 días

Se trata de una política integral que asegura el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia, hasta los 3 años de vida del niño. Incluye asignaciones específicas, entrega de leche y acompañamiento sanitario. Está enmarcado en la Ley 27.611 y articula programas como la Asignación por Embarazo, Prenatal, Nacimiento y Adopción.

Asignación por Maternidad Down

Este beneficio extiende la licencia por maternidad cuando el recién nacido posee diagnóstico de Síndrome de Down. Está dirigido a trabajadoras en relación de dependencia, rurales, de temporada y empleadas de casas particulares. El monto corresponde al sueldo bruto y se cobra según el mismo sistema de asignaciones familiares.

Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción

Se otorga a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de programas sociales que estén a cargo de un niño por nacimiento o adopción.

AUE ANSES Los beneficios por nacimiento y adopción están sujetos a requisitos de ingresos y plazos para su solicitud. Freepik

El trámite debe realizarse dentro de los 2 meses a 2 años posteriores al hecho. El beneficio se abona siempre que los ingresos familiares no superen los topes establecidos por Anses.