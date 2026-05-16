16 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

A cuánto llega el nuevo haber mínimo de los jubilados de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó los nuevos montos de las prestaciones para el mes entrante.

Por
Qué aumento de ANSES tendrán los jubilados el próximo mes. 

Qué aumento de ANSES tendrán los jubilados el próximo mes. 

Freepik
  • ANSES aplicará en junio un aumento del 2,6% para jubilados y pensionados, según la inflación de abril informada por el INDEC.
  • La jubilación mínima pasará a $403.396,63 y llegará a $473.396,63 con el bono extraordinario.
  • Durante junio también se pagará el medio aguinaldo, que se acreditará junto al haber mensual.

¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?. 
Te puede interesar:

Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento

  • El incremento impactará además en la PUAM, las PNC y las jubilaciones máximas.

ANSES confirmó el nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio de 2026. El ajuste será del 2,6%, en línea con el índice de inflación de abril difundido por el INDEC, y se aplicará mediante la fórmula de movilidad mensual establecida por el DNU 274/24.

ANSES

Con esta actualización, el organismo buscará sostener el poder de compra de los haberes previsionales frente al avance del costo de vida. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran los ingresos más bajos del sistema previsional.

A ese esquema se sumará el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, por lo que muchos beneficiarios recibirán en junio un ingreso superior al habitual.

Qué monto alcanza la jubilación mínima de ANSES en junio 2026

Con el incremento del 2,6%, la jubilación mínima quedará en $403.396,63. A ese valor se agregará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar ascenderá a $473.396,63.

El pago se realizará según el calendario habitual organizado por terminación de DNI. Como ocurre todos los meses, los fondos estarán disponibles para extraer en cajeros automáticos o utilizar mediante tarjeta de débito.

Además, en junio se abonará el medio aguinaldo. Ese adicional equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre y se acreditará automáticamente junto con el resto de las prestaciones.

Jubilados ANSES 4.png

Cuáles son los otros aumentos de ANSES en junio 2026

La actualización también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales que paga ANSES. La jubilación máxima pasará a ser de $2.714.477,30.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $322.717,30, mientras que las Pensiones No Contributivas subirán a $282.377,67.

En los próximos días, ANSES publicará el cronograma completo de pagos de junio con las fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?

Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos

Crecieron las estafas virtuales en donde se hacen pasar por personal de ANSES.

Cuál es la alerta que lanzó ANSES por las estafas que se están realizando por Whatsapp

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de mayo

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo muy pronto.

Aguinaldo de ANSES: por qué el 8 de junio 2026 es una fecha clave

El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo.

En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

Rating Cero

Judd Nelson un actor que se llevó todas las miradas en Los Angeles debido a su transformación.

Cambio radical: así fue la impresionante transformación de Judd Nelson, la estrella de The Breakfast Club

El Sol de México tiene 56 años.

Preocupación por la salud de Luis Miguel: qué le pasó

El periodista descubrió que estaban estafando personas en su nombre por casualidad.

Un periodista denunció que robaron su identidad con IA para hacer estafas virtuales

Rosenfeld se descompuso y tuvieron que llamar a Emergencias por la angustia generalizada.

Ana Rosenfeld se descompensó en vivo y fue hospitalizada: cómo sigue su salud

Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes.

Repechaje en Gran Hermano: Ángel de Brito reveló quienes son las favoritas para volver a la casa

últimas noticias

play

Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno: un muerto y un herido en grave estado

Hace 10 minutos
play

Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza por nevadas

Hace 20 minutos
En CABA se esperan chaparrones aislados durante el sábado y la mañana de domingo. 

¿Vuelven las lluvias? Avanza la ola de frío polar, nevadas y heladas en Argentina

Hace 39 minutos
¿A qué hora juegan?

Partidazo en el Monumental: River y Rosario Central por un lugar en la final del torneo

Hace 51 minutos
¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?. 

Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento

Hace 1 hora