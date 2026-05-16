La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó los nuevos montos de las prestaciones para el mes entrante.

Qué aumento de ANSES tendrán los jubilados el próximo mes.

Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento

ANSES confirmó el nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio de 2026. El ajuste será del 2,6% , en línea con el índice de inflación de abril difundido por el INDEC , y se aplicará mediante la fórmula de movilidad mensual establecida por el DNU 274/24 .

Con esta actualización, el organismo buscará sostener el poder de compra de los haberes previsionales frente al avance del costo de vida. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran los ingresos más bajos del sistema previsional.

A ese esquema se sumará el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, por lo que muchos beneficiarios recibirán en junio un ingreso superior al habitual.

Qué monto alcanza la jubilación mínima de ANSES en junio 2026

Con el incremento del 2,6%, la jubilación mínima quedará en $403.396,63. A ese valor se agregará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar ascenderá a $473.396,63.

El pago se realizará según el calendario habitual organizado por terminación de DNI. Como ocurre todos los meses, los fondos estarán disponibles para extraer en cajeros automáticos o utilizar mediante tarjeta de débito.

Además, en junio se abonará el medio aguinaldo. Ese adicional equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre y se acreditará automáticamente junto con el resto de las prestaciones.

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Cuáles son los otros aumentos de ANSES en junio 2026

La actualización también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales que paga ANSES. La jubilación máxima pasará a ser de $2.714.477,30.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $322.717,30, mientras que las Pensiones No Contributivas subirán a $282.377,67.

En los próximos días, ANSES publicará el cronograma completo de pagos de junio con las fechas organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.